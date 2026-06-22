El Chelsea está dispuesto a vender a Trevoh Chalobah, y el Como, de la Liga de Campeones, es uno de los clubes interesados en fichar al defensa

Chalobah vive un momento de incertidumbre sobre su futuro en Stamford Bridge. A punto de entrar en los dos últimos años de su contrato —con una opción de prórroga de 12 meses—, no hay señales de negociación para renovar. Esta situación ha alertado a clubes de toda Europa, incluidos varios participantes en la Liga de Campeones.

A pesar de sus 47 partidos la temporada pasada, el Chelsea ya no le ve como pieza clave, según Football London.



