El Chelsea está conmocionado porque Marc Cucurella quiere marcharse, mientras Barcelona y Real Madrid estudian ofertas

Los planes de verano del Chelsea se complican por la incertidumbre sobre el futuro de Cucurella. Tras un inicio difícil en Londres, el internacional español se ha convertido en una pieza clave para los Blues.

Su buen rendimiento en el último año y su actuación en la Eurocopa 2024 han despertado el interés de Barcelona y Real Madrid, que buscan reforzar el lateral izquierdo. The Athletic informa que el defensa está «dispuesto a marcharse» este verano.