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El Chelsea está conmocionado porque Marc Cucurella quiere marcharse, mientras Barcelona y Real Madrid estudian ofertas
Clubes españoles muestran mayor interés en el defensa del Chelsea.
Los planes de verano del Chelsea se complican por la incertidumbre sobre el futuro de Cucurella. Tras un inicio difícil en Londres, el internacional español se ha convertido en una pieza clave para los Blues.
Su buen rendimiento en el último año y su actuación en la Eurocopa 2024 han despertado el interés de Barcelona y Real Madrid, que buscan reforzar el lateral izquierdo. The Athletic informa que el defensa está «dispuesto a marcharse» este verano.
- AFP
Un posible regreso al Camp Nou
Según algunas informaciones, el Barça ve al defensa como rival de Alejandro Balde. Su posible regreso al Camp Nou se vincula con su formación en la cantera antes de consolidarse en otros equipos españoles.
Los blancos también lo siguen y valoran su versatilidad y energía, aunque barajan otras opciones.
El Chelsea se enfrenta a una difícil decisión sobre un jugador clave.
El resurgimiento de Cucurella ha cambiado mucho la percepción sobre su valía. Tras las duras críticas por su fichaje desde el Brighton, se ha convertido en un titular fiable y en un favorito de la afición del Chelsea.
Su evolución ha despertado el interés de otros clubes: la larga relación con el Barcelona añade un capítulo más, y el seguimiento del Real Madrid confirma su gran temporada.
El Chelsea lo ve como pieza clave de su defensa y su técnica, ideal para el estilo de Xabi Alonso.
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La evolución del mercado de fichajes podría marcar el verano del Chelsea
La clave es si los clubes españoles presentarán ofertas formales. El Barcelona debe resolver sus problemas económicos antes de fichar, y el Real Madrid podría esperar a definir otras opciones defensivas.
El Chelsea no quiere vender y pediría un traspaso alto, sobre todo si brilla con España en el Mundial. Aun así, si llega una oferta fuerte, el club podría ceder a medida que avance el mercado estival.