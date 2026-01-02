Al final del día, los mejores equipos tienen a los mejores jugadores. Para simplificar el panorama más amplio, Chelsea simplemente no tiene suficientes estrellas de alta calidad, especialmente si consideramos que han gastado miles de millones intentando reconstruirse para volver a la contienda.
Hay demasiados jugadores mediocres que no marcan la diferencia. Cole Palmer y Caicedo son destacados en sus posiciones, Estevao Willian es un prospecto extremadamente emocionante, y Reece James (cuando está en forma) y Marc Cucurella también son excelentes opciones, pero más allá de ellos, gran parte del equipo de Maresca es de un nivel similar.
¿Son Liam Delap y Joao Pedro mejores delanteros que el descartado Jackson? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens? ¿Son siquiera mejores que Noni Madueke, quien fue vendido al Arsenal aparentemente sin mucho problema pero ya es popular en un equipo mejor? ¿Quién es el mejor central del Chelsea? ¿Por qué destinar tanto dinero a jugadores que no mejorarán inmediatamente el primer equipo al menos en un par de años?
Durante 18 meses a cargo, Maresca nunca pareció saber cómo se veía su mejor equipo del Chelsea. BBC Sport calculó que hizo sustituciones más rápido que cualquier otro técnico de la Premier League y que realizó la mayoría de los cambios en sus alineaciones iniciales esta temporada. Era una tarea ingrata intentar mantener a todos contentos.
El Chelsea solía luchar por títulos año tras año. Eso se debía a que, en gran medida, no importaba quién fuera el entrenador - Roberto Di Matteo ganó la Liga de Campeones y Avram Grant estuvo a un paso del mismo logro - solo que tenían un talento increíble para salir adelante. Está muy lejos de su estado actual.