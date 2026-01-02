La victoria de Chelsea por 3-0 en casa ante el Barcelona en la Liga de Campeones a finales de noviembre pretendía anunciar el comienzo de una nueva era. Un empate 1-1 con el líder de la Premier League, el Arsenal, jugando con un hombre menos durante la mayor parte del partido, solo respaldó esa suposición. Los jóvenes Blues parecían estar madurando, pero fue simplemente otro falso amanecer.

Tras un diciembre miserable, Chelsea se encuentra en el quinto lugar de la tabla de la Premier League. Eso no sería un desastre de manera aislada, pero dadas las expectativas puestas sobre ellos al entrar en el último mes de 2025, fue extremadamente decepcionante. Los hombres de Maresca también habían descendido al 13º lugar en la clasificación de la Liga de Campeones, por debajo de Tottenham y Newcastle, después de perder fuera de casa contra Atalanta quince días después de vencer al Barça.

Desde que vencieron al Burnley 2-0 en Turf Moor el 22 de noviembre, el Chelsea ha iniciado una racha de una victoria en siete partidos de la Premier League, obteniendo siete puntos de un posible 21. La diferencia con el Arsenal, a quien algunos seguidores del Chelsea creían que su equipo estaba a la par después de su encuentro más reciente, ahora es de 15 puntos.

Los dos empates del Chelsea con el Bournemouth representaron mejor el alcance de sus problemas en el campo. El 0-0 en el Vitality Stadium fue un asunto completamente olvidable en el que ambos equipos no lograron crear mucho de relevancia, mientras que el 2-2 de regreso en Stamford Bridge fue frenético más allá de lo creíble. Para un equipo ensamblado con tanto gasto, aún tiene un rendimiento muy inconsistente.