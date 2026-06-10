El Chelsea despide al hermano menor de Michael Olise tras once años en el club

El contraste entre los dos hermanos muestra lo impredecible del fútbol profesional. Mientras el mayor se convirtió en uno de los atacantes más prometedores de Europa tras pasar por el Crystal Palace y fichar por un equipo alemán en un lucrativo traspaso, el menor no logró afianzarse en el Chelsea.

Su única llamada al primer equipo llegó en la 2024-25, como suplente en un partido de la UEFA Conference League, pero no llegó a debutar. Así, abandona el Chelsea sin haber jugado ni un minuto oficial, mientras su hermano brilla en la Bundesliga.