El Chelsea decide el futuro de Liam Rosenior cuando las esperanzas de los Blues en la Liga de Campeones están en juego

Según The Athletic, el Chelsea mantendrá a Rosenior pese a no lograr el quinto puesto que da acceso a la próxima Liga de Campeones. La decisión llega en un momento delicado: malos resultados y las críticas de los jugadores veteranos a la directiva han ensombrecido su nombramiento a mitad de temporada.

Rosenior lleva solo tres meses al mando y, aunque la mala racha suele provocar decisiones rápidas en el oeste de Londres, la directiva prefiere la estabilidad. El Chelsea solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos, pero todo indica que el exentrenador del Hull City sigue siendo el hombre adecuado para liderar el proyecto a largo plazo, con o sin Liga de Campeones la próxima temporada.