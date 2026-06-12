El Chelsea debería vender a Enzo Fernández e intercambiarlo por un centrocampista del Real Madrid, según una exestrella

En declaraciones a BetVictor Live Casino, el exganador de la Copa del Mundo Petit respaldó un posible intercambio de centrocampistas. Dijo: «¿Eduardo Camavinga por Enzo Fernández? ¿Por qué no? Camavinga sigue siendo muy joven. Llegó al Madrid del Rennes a los dieciocho años y lleva seis o siete años en el Real Madrid.

Además, ya ha ganado trofeos importantes. Es una gran promesa. No puedo juzgar su nivel en las dos últimas temporadas por lo que ocurre en el club; muchos jugadores no rinden bien allí por diversos motivos.

En el Chelsea hay muchos jóvenes, y Camavinga ya tiene experiencia: ha ganado títulos con el Real Madrid, ha jugado muchos años allí y es internacional.

«Camavinga es un jugador con talento, encajaría muy bien».