¡El Chelsea debe reaccionar ya! El renacido Manchester United ampliará la brecha si Liam Rosenior no detiene esta crisis

El prometedor inicio del Chelsea bajo Liam Rosenior ya parece un recuerdo lejano. Aunque llegar a semifinales de la FA Cup fue un respiro —gracias a sorteos favorables en quinta ronda y cuartos—, la primavera ha sido dura en Stamford Bridge.

Desde su último triunfo liguero ante el Aston Villa el 4 de marzo, los Blues han sido eliminados de la Liga de Campeones por el París Saint-Germain con un global de 8-2 y han perdido sus tres partidos de liga contra Newcastle, Everton y Manchester City por un marcador acumulado de 7-0, encajando tres derrotas consecutivas en la Premier sin marcar por primera vez en 28 años.

Esa racha ha dejado al Chelsea a siete puntos del Manchester United, que visita Stamford Bridge el sábado y ya tiene casi garantizado el puesto entre los cinco primeros. Para los ‘Blues’ es un partido que deben ganar, el primero de varios duelos clave para no quedarse descolgados a corto y largo plazo.