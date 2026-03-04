El Chelsea corre un peligro real de echar por tierra toda su temporada, ya que los Blues de Liam Rosenior, con su mal comportamiento, se enfrentan a dos semanas decisivas para la campaña

El Chelsea no jugó especialmente bien en el norte de Londres, pero tampoco lo hizo el Arsenal. A decir verdad, fue un partido horrible, pero en el que los visitantes deberían haber conseguido al menos un empate, si no la victoria.

Puede que no lograran ni un solo tiro a puerta durante los primeros 45 minutos, pero, tras recibir un regalo en forma de empate en el tiempo de descuento de la primera parte por parte de Piero Hincapie, el Chelsea tomó el control del partido tras el descanso. Tuvo más posesión (61-39 %), más tiros (6-4), más ocasiones claras (3-2) e incluso más saques de esquina que el equipo local (7-2).

Sin embargo, en tres minutos, todo cambió. Primero, el Chelsea encajó el segundo gol a balón parado de la tarde. A continuación, Pedro Neto se lanzó a una entrada totalmente innecesaria sobre Gabriel Martinelli, a pesar de que ya tenía una tarjeta amarilla por protestar al árbitro tras un cabezazo perfectamente legítimo de Jurrien Timber a la salida de un córner de Declan Rice.

Aun así, el Chelsea, con 10 hombres, amenazó con empatar en los últimos compases, lo que no hizo más que aumentar la frustración de Rosenior cuando sonó el pitido final.

«Creo que la táctica fue buena», declaró el exentrenador del Estrasburgo a Sky Sports. «El Arsenal no nos causó ningún problema hasta las jugadas a balón parado».

Y tenía razón. Sin embargo, Rosenior también era muy consciente de que todos los aspectos positivos de la actuación se vieron completamente eclipsados por dos aspectos negativos muy evidentes.