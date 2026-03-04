El Chelsea corre un peligro real de echar por tierra toda su temporada, ya que los Blues de Liam Rosenior, con su mal comportamiento, se enfrentan a dos semanas decisivas para la campaña

La frustración del Villa con las regulaciones financieras de la Premier League está bien documentada en este momento, y no volver a la Champions League sería un duro golpe para las esperanzas de Unai Emery de reforzar su plantilla, bastante débil, este verano.
El Chelsea, por su parte, insiste en que la situación en Stamford Bridge no es tan precaria como podrían sugerir las mayores pérdidas antes de impuestos de la historia del fútbol inglés. Sin embargo, como subrayan los últimos datos de la UEFA, los Blues no generan tanto dinero con la venta de entradas, la actividad de los días de partido, los acuerdos comerciales y la comercialización como el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United, lo que significa que la clasificación para la Liga de Campeones es de suma importancia.
Sin embargo, no va a ser fácil, sobre todo para un equipo que lleva tres partidos sin ganar en la liga y que, tras enfrentarse al Villa en un partido decisivo, deberá enfrentarse al Newcastle (en casa), al Everton (fuera), al City y al United (ambos en casa) en las próximas seis semanas. Por lo tanto, Rosenior podría intentar dejar fuera a algunos de sus hombres clave en el complicado partido de la FA Cup del sábado contra el Wrexham, sobre todo porque no será posible dar descanso a los jugadores en ninguno de los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputarán este mes contra el París Saint-Germain.
Por el lado positivo, dos jugadores importantes están a punto de regresar tras sus lesiones: Marc Cucurella y Estevao. El primero podría incluso estar en condiciones de enfrentarse al Villa, que, hay que reconocerlo, tampoco está en su mejor momento, con solo dos victorias en sus últimos siete partidos de liga, lo que le ha hecho caer fuera de la lucha por el título y entrar de lleno en una batalla monumental por terminar entre los cinco primeros con el United, el Liverpool y, por supuesto, el Chelsea, que cayó al sexto puesto este fin de semana.
Una victoria en Villa Park permitiría al autodestructivo equipo de Rosenior acercarse a tres puntos de su anfitrión, pero para ello es fundamental que solucionen los problemas que, según el entrenador, se han «provocado» a sí mismos continuamente.
«Se puede ver que hay muchas cosas buenas en nuestro juego», declaró Rosenior en Match of the Day el domingo por la noche. «Hay muchos aspectos positivos, tanto a nivel técnico y táctico como en cuanto a la calidad de nuestro juego. Pero si no erradicamos estos problemas (tarjetas rojas y jugadas a balón parado), nos va a costar caro».
De hecho, si el Chelsea vuelve a perder puntos el miércoles, toda su temporada podría irse al traste.