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El Chelsea considera fichar a Jordan Henderson, centrocampista que podría llegar gratis un año después de su llegada al Brentford
Un cambio en la estrategia de contratación
Según SunSport, el Chelsea planea fichar a la estrella del Brentford, Henderson, en un movimiento sorpresa que refleja su nueva estrategia de mercado. Tras varias ventanas centradas en jóvenes talentos, los Blues apuestan ahora por jugadores experimentados para equilibrar su plantilla.
El centrocampista llegó al Brentford el verano pasado con un contrato de dos años, tras 18 meses en el Ajax. Sin embargo, el equipo de Keith Andrews podría rescindir su contrato, lo que le permitiría incorporarse a los Blues como agente libre. Así, Henderson podría prolongar su carrera en la máxima categoría, mientras el Chelsea gestiona sus limitaciones financieras.
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El Chelsea no es el único club interesado
A pesar de su edad, Henderson sigue siendo relevante. Tuchel lo incluyó en la selección inglesa para el Mundial 2026, donde su influencia fue clave pese a jugar solo unos minutos.
Los Blues no son el único club de la Premier League que sigue la situación: otros dos equipos de la máxima categoría, cuyos nombres no se han revelado, también están interesados en este internacional con 90 partidos a sus espaldas. Sin embargo, el Chelsea parece llevar la delantera en la puja, ya que está intensificando su interés por varias figuras veteranas.
El Sunderland frena el fichaje de Xhaka
El Chelsea intentó fichar este verano al centrocampista del Sunderland Granit Xhaka, quien ya destacó bajo Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, el club de Wearside rechazó cualquier traspaso de su estrella, cuyo contrato en el Stadium of Light dura hasta 2028.
El técnico Regis Le Bris lo confirmó: «Tema cerrado». Los Black Cats lo consideran clave para la Europa League y no necesitan vender, por lo que el Chelsea ha desviado su interés hacia Henderson.
- AFP
La carrera de Henderson en cifras
Henderson disputó 694 partidos con Coventry City, Sunderland, Liverpool, Al-Ettifaq, Ajax y Brentford, marcando 41 goles y dando 87 asistencias. Con el Liverpool conquistó ocho títulos, entre ellos la Premier League 2019-20 y la Liga de Campeones 2019, y fue nombrado mejor jugador de la Premier en 2020.
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