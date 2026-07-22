El Chelsea considera fichar a John Stones, sorpresa tras su salida gratis del Manchester City

Según el *Daily Mail*, Chelsea prepara una oferta por Stones, pese a que directivos del club ya habían minimizado los rumores sobre el jugador de 32 años. El exjugador del Everton descansa tras el Mundial 2026, donde Inglaterra perdió en semifinales contra Argentina. Su condición de agente libre lo convierte en una opción atractiva para equipos que buscan experiencia sin pagar traspaso.

Arsenal también lo sigue: Mikel Arteta busca refuerzos tras las lesiones de William Saliba. Los ‘blues’ ya demostraron con Thiago Silva que los veteranos funcionan.



