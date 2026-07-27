El Chelsea considera fichar a Danny Welbeck, y Xabi Alonso admira al veterano delantero del Brighton

El Chelsea, en un cambio de estrategia, considera fichar a Welbeck. The Athletic asegura que el delantero de 35 años es prioridad para el recién nombrado Alonso, quien admira su técnica y liderazgo.

El jugador está en el último año de su contrato con el Brighton, que conoce el interés londinense. Los Seagulls no quieren perderlo, pero la posibilidad de un último gran fichaje por un «Seis Grandes» podría convencerlo.



