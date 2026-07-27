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El Chelsea considera fichar a Danny Welbeck, y Xabi Alonso admira al veterano delantero del Brighton
Alonso se fija en un jugador veterano
El Chelsea, en un cambio de estrategia, considera fichar a Welbeck. The Athletic asegura que el delantero de 35 años es prioridad para el recién nombrado Alonso, quien admira su técnica y liderazgo.
El jugador está en el último año de su contrato con el Brighton, que conoce el interés londinense. Los Seagulls no quieren perderlo, pero la posibilidad de un último gran fichaje por un «Seis Grandes» podría convencerlo.
- Getty Images Sport
Una temporada de resurgimiento en el Brighton
El interés por Welbeck no es sentimental: el delantero inglés de 35 años acaba de vivir su mejor temporada en la Premier, jugando 37 de los 38 partidos del Brighton y marcando 13 goles.
Precisamente esa fiabilidad es lo que Alonso cree que falta en su actual línea de ataque en Stamford Bridge. Tras años de proyectos a largo plazo con BlueCo, la directiva ahora busca fichajes contrastados en la Premier para competir ya. Además de Welbeck, el Chelsea sigue a Granit Xhaka, capitán del Sunderland, y a John Stones, exdefensa del Manchester City, para aportar experiencia inmediata.
Un posible regreso a la élite
El Chelsea no es el único grande europeo que ha pensado en fichar a Welbeck. Según The Athletic, el Manchester United valoró repatriarlo en el mercado de verano de 2025, tras el interés previo de Erik ten Hag, lo que muestra el alta consideración que aún le tienen los técnicos de élite.
- AFP
Reestructuración del ataque del Chelsea
El interés por Welbeck implica la salida de varios delanteros del Chelsea. Se informa que el club escuchará ofertas por Liam Delap y Emmanuel Emgeha, y se espera que Marc Guiu se marche, cedido o traspasado, para jugar más minutos.
El Aston Villa ya ha mostrado interés en Nicolas Jackson, quien representó a Senegal en el Mundial. Ante tantos cambios, Welbeck aportaría estabilidad. Alonso quiere un equipo campeón y ve en el jugador del Brighton el complemento ideal para aliviar la presión sobre Joao Pedro, uno de los delanteros más destacados de la Premier la pasada temporada.
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