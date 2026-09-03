El Chelsea confirma el fichaje del prodigio brasileño Denner, procedente del Corinthians, con un contrato de ocho años

Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, Chelsea ha confirmado la llegada de Denner Alves a través de su página web oficial. El defensa de 18 años, que se desempeña por la izquierda, llega al club procedente del Corinthians y se incorporará de inmediato a los equipos Cobham Next Gen, recientemente rebautizados.

Un comunicado oficial del club decía: "Chelsea se complace en confirmar el fichaje de Denner, procedente del club brasileño Corinthians, con el lateral firmando un contrato hasta 2034". El club londinense se ha asegurado a uno de los talentos más prometedores de Sudamérica, al añadir a Denner a una estructura de cantera que ya había visto las llegadas de Harrison Bettoni y Alfie Osborne a principios de este verano.