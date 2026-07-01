El Chelsea confirma el fichaje de Marco Palestra por 47 millones de libras, en lo que supone el primer fichaje de Xabi Alonso como nuevo entrenador

La era de Alonso en el Chelsea comienza con la llegada de Palestra. El acuerdo, cerrado tras la llegada del técnico al oeste de Londres, muestra la intención de la directiva de respaldar su visión con jóvenes talentos.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el traspaso supera los 43 millones de libras y puede alcanzar los 47 millones con variables. El jugador ha firmado un contrato de seis años más uno opcional. Palestra, que llega con gran reputación tras brillar en Italia, se incorporará de inmediato a la pretemporada para la campaña 2026/27 de la Premier League.



