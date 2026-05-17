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El Chelsea confirma a Xabi Alonso como nuevo entrenador con un contrato de cuatro años y revela la fecha de inicio del exentrenador del Real Madrid
Un contrato de cuatro años para el español
Los Blues han confirmado que Alonso tomará las riendas el 1 de julio de 2026. El técnico de 44 años ha firmado un contrato de cuatro temporadas, lo que da estabilidad a una plantilla que acabó la temporada bajo la dirección interina de Calum McFarlane.
Su fichaje se ve como un gran acierto para la directiva del Chelsea, que buscaba un técnico con palmarés europeo. Tras acordar todos los detalles con los propietarios, se espera que el excentrocampista repita la excelencia táctica que llevó al Bayer Leverkusen a un título histórico e invicto de la Bundesliga hace solo dos temporadas.
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El cargo directivo indica un cambio de poder
A diferencia de los últimos fichajes, como los de Mauricio Pochettino y Enzo Maresca, a Alonso se le ha nombrado «director técnico» en vez de «entrenador principal». Este matiz indica que tendrá más peso en los fichajes y en la gestión a largo plazo del club. La decisión muestra el deseo de tener un líder capaz de guiar un vestuario de estrellas que ha faltado de rumbo fijo.
Al hablar de su nuevo cargo, Alonso declaró: «El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de orgullo convertirme en director técnico. En mis conversaciones con el grupo propietario y la dirección deportiva ha quedado clara nuestra ambición común. Queremos construir un equipo que compita siempre al máximo nivel y luche por los títulos. Hay gran talento en la plantilla y enorme potencial en este club, y será un honor liderarlo. Ahora toca trabajar duro, crear la cultura adecuada y ganar trofeos».
Revolución táctica en Stamford Bridge
La táctica de los Blues cambiará pronto. El exentrenador del Real Madrid usará su característico 3-4-2-1, ideal para el plantel actual, sobre todo para Cole Palmer. Se confía en que sea el catalizador para explotar el talento de jugadores como Palmer, tal como hizo con Florian Wirtz y Jeremie Frimpong.
Pese a sus siete meses complicados en el Real Madrid, que acabaron a principios de año, la directiva del Chelsea confía en su modelo del Leverkusen para recuperar la gloria. Su llegada se produce en un momento crítico, tras una temporada de oportunidades perdidas y rendimiento irregular en la liga.
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Afrontar una temporada difícil
El anuncio del fichaje de Alonso llega tras un periodo de reflexión para el club, que perdió 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup. El capitán, Reece James, pidió perdón a la afición tras otra decepción en Wembley y admitió que el equipo no había rendido al nivel esperado.
«No hemos rendido lo suficiente esta temporada. Me gustaría pedir disculpas a la afición por la falta de resultados. Ha sido difícil. Espero que nos recuperemos pronto», declaró el capitán en la web oficial del club. Con Alonso listo para tomar el mando en julio, la esperanza es que los decepcionantes resultados de la actual campaña pronto sean cosa del pasado, ahora que el club entra en esta esperada segunda fase del proyecto BlueCo.