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El Chelsea cierra un acuerdo de 47 millones de libras por la revelación de la Serie A, mientras Xabi Alonso está a punto de cerrar su primer gran fichaje
Alonso consigue su primer gran objetivo
La era Alonso en el Chelsea empieza con el fichaje del defensa del Atalanta, Palestra, por unos 43 millones de libras, que podrían llegar a 47 millones con complementos. Es el primer gran refuerzo desde que el exentrenador del Bayer Leverkusen sustituyó a Liam Rosenior en mayo.
Según Fabrizio Romano, el fichaje es seguro: «Ya está en marcha». Habrá un acuerdo verbal entre todas las partes. El Atalanta recibirá más de 55 millones de euros más una cláusula de reventa, y el jugador firmará un contrato a largo plazo. El Chelsea se adelantó al Inter y reforzó la defensa de Xabi Alonso.
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Victoria ante los campeones de Italia
El fichaje de Palestra por el Chelsea es una clara declaración de intenciones, especialmente al ganárselo al Inter. Se esperaba que el campeón italiano lo incorporara tras su cesión en el Cagliari, donde sorprendió al ser nombrado mejor defensa de la Serie A. Pero las negociaciones de las últimas 24 horas han inclinado la balanza hacia Londres.
El Inter quería retenerlo, pero no igualó las condiciones personales de los londinenses. Palestra, que acaba de debutar con la absoluta de Italia, eligió al Chelsea tras su acuerdo con el Atalanta. Su versatilidad es clave: puede actuar como lateral-carrilero o lateral clásico en ambas bandas.
La revisión de verano avanza rápidamente.
La llegada de Palestra es solo el inicio de un ajetreado mercado de fichajes para el Chelsea. Tras quedar décimo en la Premier League y quedarse fuera de Europa, el club quiere dar a Alonso las herramientas para competir. Según rumores, también ficharán al centrocampista del Estrasburgo Valentin Barco y buscan refuerzos en defensa y ataque. Ya tienen cerradas las incorporaciones del extremo Geovany Quenda, por 40 millones de libras procedente del Sporting de Lisboa, y del delantero Emmanuel Emegha, también del Estrasburgo. La idea es incorporar jóvenes talentos que crezcan bajo la dirección de Alonso.
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Equilibrar las cuentas en Stamford Bridge
Las incorporaciones de alto nivel obligan a reducir una plantilla sobredimensionada. El Chelsea ya autorizó la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, lo que liberó espacio en el campo y en la masa salarial. Se esperan más salidas mientras Alonso ajusta sus opciones.
La directiva, consciente de que debe equilibrar las cuentas tras varias ventanas de fichajes récord, sigue comprometida con la visión de Alonso, como demuestra la llegada de Palestra.