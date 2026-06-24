El Chelsea cierra un acuerdo de 47 millones de libras por la revelación de la Serie A, mientras Xabi Alonso está a punto de cerrar su primer gran fichaje

La era Alonso en el Chelsea empieza con el fichaje del defensa del Atalanta, Palestra, por unos 43 millones de libras, que podrían llegar a 47 millones con complementos. Es el primer gran refuerzo desde que el exentrenador del Bayer Leverkusen sustituyó a Liam Rosenior en mayo.

Según Fabrizio Romano, el fichaje es seguro: «Ya está en marcha». Habrá un acuerdo verbal entre todas las partes. El Atalanta recibirá más de 55 millones de euros más una cláusula de reventa, y el jugador firmará un contrato a largo plazo. El Chelsea se adelantó al Inter y reforzó la defensa de Xabi Alonso.











