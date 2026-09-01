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El Chelsea cierra a última hora del día de cierre de mercado un acuerdo por el centrocampista del Mónaco Lamine Camara como sustituto de Enzo Fernandez
El Chelsea alcanza un acuerdo de última hora por el centrocampista del Mónaco
Camara se está sometiendo actualmente al reconocimiento médico previo a un traspaso de última hora en el cierre del mercado al Chelsea. Según Standard Sport, el Chelsea ha alcanzado un acuerdo por valor de 47 millones de libras para fichar al centrocampista del Mónaco.
El Chelsea aceleró hoy su persecución de Camara después de acordar la venta de Enzo Fernandez al Manchester City por una tarifa fija récord de 125 millones de libras. El Mónaco exigió originalmente una cantidad mayor por Camara, pero rebajó su precio de salida tras las complicaciones en el traspaso de Folarin Balogun al Everton. Balogun no superó el reconocimiento médico, lo que obligó al Mónaco a negociar con el Chelsea a un precio reducido para recaudar fondos antes del cierre del mercado en Francia.
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El Mónaco baja el precio de venta tras el fracaso del traspaso al Everton
El Mónaco había rechazado dos ofertas anteriores del Chelsea por Camara al principio de la ventana. Sin embargo, la situación cambió rápidamente hoy una vez que quedó claro que el Mónaco necesitaba cerrar una salida. Fuentes de Stamford Bridge creían inicialmente que el Chelsea no ficharía a un sustituto para Fernandez salvo que se presentara una oportunidad de mercado.
El Chelsea consideró brevemente lanzarse a por Manu Kone, pero la Roma bloqueó el traspaso. La caída del traspaso de Balogun al Everton brindó precisamente esa oportunidad, permitiendo al Chelsea irrumpir y cerrar un acuerdo rápido por Camara. El Mónaco aceptó los 47 millones de libras fijos, allanando el camino para la operación.
La salida de Fernández financia una llegada de última hora a Stamford Bridge
El detonante del traspaso de Camara fue la enorme venta de Fernandez por 125 millones de libras. Chelsea y Manchester City alcanzaron hoy un acuerdo tras un culebrón que se prolongó durante todo el verano. Chelsea rechazó inicialmente una oferta de 104 millones de libras del Manchester City, al exigir una cantidad fija garantizada.
Después de que Chelsea rechazara un acercamiento posterior y pidiera 135 millones de libras, Manchester City presentó una oferta final de 125 millones de libras, que el club londinense aceptó. Esta inyección de efectivo permitió a Chelsea cerrar el contrato de seis años de Camara, que incluye una opción por otros 12 meses. Camara ha sido una figura clave para el Mónaco desde 2024, con seis goles en 75 partidos.
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Camara se prepara para llegar a Londres y debutar en la Premier League
Se espera que Camara llegue a Londres el miércoles para completar oficialmente los trámites formales de su traspaso. Siempre que toda la documentación quede finalizada antes de la fecha límite y supere el reconocimiento médico, Camara se incorporará de inmediato a la plantilla del Chelsea.
El Chelsea espera que el joven centrocampista pueda adaptarse rápidamente a la Premier League mientras busca ganar impulso tras su reciente victoria ante el Brighton.
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