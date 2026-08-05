El Chelsea está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Chavarria por una cantidad en torno a 16,3 millones de libras, según ha podido saber la Press Association, tal y como informa ESPN. Chavarria, que formó parte del equipo que alcanzó la final de la Conference League de la pasada temporada, es un defensa de banda izquierda y aportará competencia a Jorrel Hato tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid. Todas las partes confían en que se cierre el acuerdo por un jugador al que el Chelsea ha seguido durante gran parte del verano.

A pesar de su edad, Chavarria solo tiene cuatro temporadas de experiencia en la máxima categoría después de haber llegado en 2022 procedente del equipo de Segunda División Real Zaragoza. Su llegada supondría una continuidad en el cambio de enfoque del club en el mercado, priorizando a jugadores que ya han demostrado su nivel en las grandes ligas europeas. El crecimiento de Chavarria en el Rayo ha llamado la atención de varios ojeadores de toda Europa, pero el Chelsea parece haber ganado la carrera por su fichaje.