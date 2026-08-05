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El Chelsea, cerca de cerrar un acuerdo de 16,3 millones de libras por el defensa del Rayo Vallecano mientras Xabi Alonso continúa con la reestructuración de la plantilla
El Chelsea identifica al sustituto de Cucurella
El Chelsea está cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Chavarria por una cantidad en torno a 16,3 millones de libras, según ha podido saber la Press Association, tal y como informa ESPN. Chavarria, que formó parte del equipo que alcanzó la final de la Conference League de la pasada temporada, es un defensa de banda izquierda y aportará competencia a Jorrel Hato tras la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid. Todas las partes confían en que se cierre el acuerdo por un jugador al que el Chelsea ha seguido durante gran parte del verano.
A pesar de su edad, Chavarria solo tiene cuatro temporadas de experiencia en la máxima categoría después de haber llegado en 2022 procedente del equipo de Segunda División Real Zaragoza. Su llegada supondría una continuidad en el cambio de enfoque del club en el mercado, priorizando a jugadores que ya han demostrado su nivel en las grandes ligas europeas. El crecimiento de Chavarria en el Rayo ha llamado la atención de varios ojeadores de toda Europa, pero el Chelsea parece haber ganado la carrera por su fichaje.
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Alonso prioriza la experiencia de los veteranos
Su fichaje prolongaría la tendencia del Chelsea a buscar incorporaciones más experimentadas bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso, tras las llegadas del delantero de 35 años Danny Welbeck, procedente del Brighton, y de Jordan Henderson, de 36, que se incorporó el lunes después de dejar el Brentford. Este marcado cambio de estrategia refleja el deseo de aportar liderazgo a un vestuario que anteriormente había sido criticado por su falta de figuras veteranas.
Chavarria sería el tercer fichaje defensivo del verano mientras el Chelsea sigue remodelando su plantilla. El lateral derecho Marco Palestra llegó desde el Atalanta en julio, mientras que la llegada de Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, fue anunciada la semana pasada. Al añadir a Chavarria a la ecuación, el Chelsea se asegura flexibilidad táctica, especialmente porque el español es conocido por su capacidad para rendir tanto en una defensa de cuatro tradicional como de carrilero en sistemas más expansivos utilizados con frecuencia por Alonso.
El éxodo en Stamford Bridge continúa con la salida de Chalobah
Trevoh Chalobah es la última promesa surgida de la cantera en salir, después de que ya se haya acordado su traspaso definitivo al Como italiano. El defensa se pondrá a las órdenes del exicono del Chelsea Cesc Fabregas, que se prepara para llevar al club de la Serie A a su histórica primera campaña en la Champions League.
La salida de Chalobah se produce tras una serie de marchas, mientras el club busca reducir la masa salarial y perfilar la plantilla según las exigencias tácticas específicas de Alonso. Se une a Cucurella, Tyrique George y Andrey Santos en la lista de jugadores que han dejado el club durante este ajetreado mercado de verano. La decisión de prescindir de varios nombres consolidados refleja el reconocimiento por parte de la directiva de que era necesario un cambio radical de rumbo.
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La magnitud financiera de la reconstrucción
El gasto total de este verano se está acercando rápidamente a niveles récord para el grupo propietario BlueCo. La operación por Chavarria por 16,3 millones de libras puede parecer modesta en comparación con los 117 millones de libras gastados en Morgan Rogers, pero representa una pieza crucial del rompecabezas para una plantilla a la que le faltó profundidad en la campaña anterior. Con la salida de Chalobah y Cucurella, el club ha conseguido reducir significativamente la masa salarial, lo que permite integrar estos nuevos refuerzos sin incumplir la normativa financiera. Con el inicio de la temporada de la Premier League a la vuelta de la esquina, la cúpula está decidida a cerrar la operación de Chavarria para que pueda empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros lo antes posible.
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