El Chelsea, castigado por su «arriesgada» estrategia contra el PSG, mientras Wesley Fofana lamenta «demasiados errores» en la derrota de los Blues

Fofana añadió que el equipo está unido en su enfoque táctico, independientemente de los peligros evidentes. «No nos escondemos, asumimos muchos riesgos en las salidas de balón. Todos estamos de acuerdo en jugar así», afirmó. Sin embargo, esta estrategia de alto riesgo fracasó estrepitosamente cuando el partido estaba muy igualado, con un 2-2 en el minuto 74.

El portero Filip Jorgensen, al que se le había ordenado distribuir pases cortos durante toda la noche, vio cómo le interceptaban un balón arriesgado, lo que permitió a Vitinha lanzarlo de nuevo a la portería vacía para poner el 3-2. A partir de ese desastroso momento, se abrió la veda. El club de la Premier League se enfrenta ahora a una tarea monumental en el partido de vuelta, aunque Fofana se mantiene desafiante: «No está todo perdido, tenemos que marcar tres goles en casa. No tenemos nada que perder».