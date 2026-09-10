El Chelsea se ha convertido en el principal candidato para fichar a la sensación adolescente del Barcelona, Bernal, según GiveMeSport. El club del oeste de Londres lidera actualmente la carrera por el jugador de 19 años, que se ha convertido rápidamente en uno de los jóvenes talentos de los que más se habla en el fútbol europeo.

Bernal, producto de la famosa cantera de La Masia, ya ha sumado su primera internacionalidad absoluta con España, una prueba de su meteórico ascenso. El interés desde Stamford Bridge llega en un momento en el que la carrera de Bernal en el Camp Nou ha llegado a una encrucijada. A pesar de ser uno de los mediocentros defensivos con más proyección del continente, el camino hacia un puesto fijo en el once se ha complicado por la reciente actividad del Barcelona en el mercado.

El gigante catalán completó recientemente el sonado fichaje estival de Rodri procedente del Manchester City, un movimiento que, lógicamente, ha reducido los minutos disponibles para el joven español. Aunque Bernal comenzó bien la temporada, la presencia del vigente ganador del Balón de Oro le ha obligado a reconsiderar su futuro inmediato a las órdenes de Hansi Flick.