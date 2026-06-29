El Chelsea arremete contra Enzo Maresca en un comunicado furioso tras su nombramiento oficial como nuevo entrenador del Manchester City

La directiva del Chelsea afirmó que se enteró por primera vez del interés del entrenador por el puesto en el City durante el otoño, lo que, en su opinión, perjudicó la temporada del club. El comunicado añadía: «En otoño del año pasado, nuestro exentrenador informó al club de que podría surgir la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada.

«Nos quedó claro que deseaba suceder a Guardiola y que estaba decidido a aprovechar esa oportunidad, pese a tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir.

En diciembre de 2025 renunció de forma inesperada. Nos decepcionó, pues creíamos que su compromiso estaba con nosotros, a pesar de haber llegado apenas un año antes.

«Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada, pero, ante su negativa a cumplir su contrato, el club debió proteger a los jugadores, a la afición y al escudo, y aceptó su dimisión».