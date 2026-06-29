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El Chelsea arremete contra Enzo Maresca en un comunicado furioso tras su nombramiento oficial como nuevo entrenador del Manchester City
La mordaz crítica del Chelsea
El club londinense mostró su malestar en un comunicado del lunes. Aunque autorizó su salida, la directiva de los Blues se dirigió a la afición con un desglose detallado del adiós del técnico italiano sin mencionarlo por nombre.
«El Chelsea FC reconoce que la temporada 2025/26 ha sido muy decepcionante para el club y sus aficionados. Un factor determinante fue la inestabilidad provocada por los cambios que el club se vio obligado a realizar en el puesto de entrenador durante el periodo navideño. Debido a losúltimos acontecimientos, consideramos importante explicar a nuestros aficionados qué ocurrió y por qué nuestro exentrenador abandonó el club el 1 de enero de 2026».
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Acusaciones de lealtad dividida
La directiva del Chelsea afirmó que se enteró por primera vez del interés del entrenador por el puesto en el City durante el otoño, lo que, en su opinión, perjudicó la temporada del club. El comunicado añadía: «En otoño del año pasado, nuestro exentrenador informó al club de que podría surgir la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada.
«Nos quedó claro que deseaba suceder a Guardiola y que estaba decidido a aprovechar esa oportunidad, pese a tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir.
En diciembre de 2025 renunció de forma inesperada. Nos decepcionó, pues creíamos que su compromiso estaba con nosotros, a pesar de haber llegado apenas un año antes.
«Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada, pero, ante su negativa a cumplir su contrato, el club debió proteger a los jugadores, a la afición y al escudo, y aceptó su dimisión».
Acuerdo económico y disculpa de Maresca
Aunque la separación fue tensa, los detalles económicos se han resuelto. El Chelsea confirmó un acuerdo confidencial con el Manchester City y con el entrenador, estimado en unos 17 millones de libras. «Dadas las circunstancias y el respeto mutuo entre los clubes, se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una indemnización. También se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el exentrenador, que deberá pagar una indemnización», declaró el club.
Maresca usó las redes para dar su versión y admitió que él impulsó su salida: «A finales de diciembre de 2025, tomé la difícil decisión de dejar el Chelsea.
Mi dimisión me permitió fichar por el Manchester City, un club que conocía bien. Estoy encantado de haberme incorporado a él.
Reconozco que mi salida a mitad de temporada causó trastornos al club y pido disculpas por ello; no era mi intención.
«En el Chelsea me trataron muy bien y juntos conseguimos grandes éxitos y recuerdos que siempre atesoraré. Estoy agradecido al club, a los propietarios y a la afición por esta oportunidad».
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Con Alonso comienza una nueva era
Pese a la eliminación, el Chelsea destacó su futuro con Xabi Alonso, ya en el banquillo de Stamford Bridge. En un último dardo a Maresca, el club elogió a Alonso: «Para la próxima temporada contamos con un entrenador de mente excepcional y máxima integridad, capaz de lograr el éxito que merecen los aficionados».
Maresca deja un legado irregular: ganó la Conference League y el Mundial de Clubes, pero su salida a mitad de temporada sigue siendo un punto conflictivo para la directiva. Ahora asume el reto de reemplazar a Guardiola, quien marcó una era de dominio en Manchester City.