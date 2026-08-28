El Chelsea ha señalado a Lamine Camara como un posible objetivo de mercado, mientras el argentino se acerca a un fichaje por el Etihad. Según talkSPORT, Fernández se encuentra en la fase final de una operación bomba para reencontrarse con Enzo Maresca en el Manchester City.

Según se informa, el Chelsea ha fijado un precio de 120 millones de libras para el centrocampista y espera reinvertir una parte de esa cantidad en Camara. El Mónaco pide entre 50 y 60 millones de libras este verano. El Crystal Palace vio rechazada recientemente una oferta de 35 millones de libras, mientras que al Liverpool también se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a Camara antes de que cierre el mercado de fichajes.