El Chelsea anuncia las mayores pérdidas antes de impuestos de la historia de la Premier League

Las cuentas financieras correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 revelan unas pérdidas astronómicas de 262,4 millones de libras, una cifra que supera el anterior récord de la Premier League, de 197,5 millones de libras, establecido por el Manchester City en 2011. Esto se produce apenas 12 meses después de que los Blues registraran un beneficio de 128,4 millones de libras, aunque ese superávit se vio muy condicionado por la venta del Chelsea Women a Blueco Midco —una filial de la empresa matriz del club— por casi 200 millones de libras.

Los responsables del club han atribuido este importante descenso a un fuerte aumento de los costes operativos a lo largo de la temporada 2024-25. A pesar de la alarmante cifra total, el Chelsea registró unos ingresos de 490,9 millones de libras, los segundos más altos de su historia, gracias a los ingresos generados por su participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.