En un giro sorprendente de los acontecimientos, The Athletic informó el lunes de que el Chelsea estaba estudiando la posibilidad de fichar a Welbeck procedente del Brighton y, poco después, trascendió que también estaba intentando hacerse con Henderson como agente libre. La llegada no de uno, sino de dos veteranos de unos 35 años marcaría de verdad el inicio de una nueva era en el Chelsea bajo las órdenes del nuevo entrenador, Xabi Alonso, el hombre que está presionando para aportar más experiencia y saber hacer a su plantilla.
Se había sugerido que el Chelsea buscaría líderes con mayor madurez y fortaleza mental en este mercado para tratar de cerrar la creciente brecha con sus rivales, pero parece que se está manteniendo más fiel a ese objetivo de lo que muchos habrían esperado. Criticado en el pasado por apostar casi exclusivamente por jugadores jóvenes, ahora corre el riesgo de irse demasiado al extremo opuesto.
Aunque está claro que han demostrado su nivel en la Premier League, habrá dudas sobre lo que los curtidos Welbeck y Henderson pueden aportar en el ocaso de sus respectivas carreras, especialmente en lo que se refiere a su calidad sobre el terreno de juego. Sin embargo, esto parece una apuesta calculada que bien podría salir bien.