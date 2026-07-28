Está bastante claro que a Henderson no se le busca por su capacidad futbolística, sino por lo que aportará fuera del campo a un grupo al que le han faltado mucho liderazgo y disciplina, en gran parte porque su estrategia de fichajes ha provocado una falta de experiencia al más alto nivel.

En ese contexto, cualquier preocupación que puedan tener los aficionados del Chelsea se verá en parte aliviada por el papel de Henderson dentro de la selección inglesa y por los elogios con los que han hablado de él sus compañeros y el exentrenador blue Thomas Tuchel, que se ha convertido en uno de los defensores más entusiastas del centrocampista.

El seleccionador de Inglaterra recuperó al excapitán del Liverpool en cuanto tomó las riendas en marzo de 2025, y ha estado incluido en todas las concentraciones desde entonces después de haber sido considerado prácticamente intocable por lo que aporta entre bastidores. Demostró su carácter en el Mundial al seguir entrenándose y ponerse a disposición para jugar pese a sufrir una fractura en un brazo en un accidente fortuito tras la victoria ante México en octavos de final.

«Lo encarna todo. Es un ganador en serie, por su personalidad y su carácter. Es el pegamento en cada equipo en el que ha jugado, el pegamento que hace que las cosas sean especiales», dijo Tuchel el año pasado. «Lo que aporta a cada equipo es liderazgo, carácter, personalidad, energía. Se asegura de que todos vivan según los estándares».

Curiosamente, ese sentimiento también fue compartido por el nuevo fichaje del Chelsea Morgan Rogers, por 117 millones de libras (155 millones de dólares), durante el Mundial en un clip del 'Lions' Den' de Inglaterra que desde entonces se ha hecho viral. Preguntado por la reacción negativa a la inclusión de Henderson en la convocatoria, dijo: «Si la gente [los jugadores] hiciera un ranking a ciegas de las personas a las que querrían en la concentración, de antemano, él estaría entre los cinco primeros de todos. De todos».

Jude Bellingham añadió: «No tiene ego cuando se trata de apoyar al equipo. Cada día en los entrenamientos es incansable en su deseo de ser mejor y de empujar a todos los demás a ser mejores, eleva la intensidad».