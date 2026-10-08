El CEO del Dortmund confirma que la ampliación del contrato de Niko Kovac es «solo cuestión de tiempo» mientras se perfila un nuevo acuerdo a largo plazo

En declaraciones a SID, el director ejecutivo del Dortmund, Carsten Cramer, subrayó la fe inquebrantable del consejo en el entrenador: "La valoración hacia Niko Kovac es increíblemente alta. Es solo cuestión de tiempo, eso está claro".

Sin embargo, el directivo explicó que un acuerdo formal simplemente se había retrasado por obstáculos logísticos durante el reciente parón internacional: "Como no todos estuvimos continuamente en el club durante el parón internacional, todavía quedan algunas conversaciones por mantener. Por eso, por ahora, la situación sigue técnicamente abierta".