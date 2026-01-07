El CEO del Bayern Múnich proporciona una actualización sobre la situación contractual de Harry Kane y destaca su 'increíble importancia'
Dreesen recibe 'señales positivas' sobre Kane
La jerarquía del Bayern ha reaccionado con deleite a los comentarios públicos hechos por su delantero estrella sobre su futuro a largo plazo. Kane, quien se unió a los gigantes alemanes en el verano de 2023, recientemente visitó un club de fanáticos donde abrió la puerta a extender su permanencia mucho más allá de su contrato actual, diciendo que es "100 por ciento posible".
Cuando se le preguntó sobre estas "señales positivas" durante un compromiso con los medios, el director ejecutivo del Bayern, Dreesen, no ocultó su satisfacción. El ejecutivo ve al capitán de Inglaterra como la piedra angular del proyecto actual del club y acogió con agrado la declaración pública de compromiso del jugador.
"Si él lo dijo, entonces estoy feliz por ello," dijo Dreesen en un club de fanáticos. "Él es muy importante para nuestro equipo con sus goles, su estilo de juego y sus habilidades de liderazgo."
- AFP
Conversaciones planeadas para el 'momento apropiado'
Con el contrato actual de Kane que vence en junio de 2027, el club se está acercando a la ventana donde las conversaciones sobre la renovación suelen convertirse en una prioridad. Con 32 años de edad, el próximo contrato que firme el delantero probablemente será el último gran acuerdo de su carrera.
Dreesen confirmó que, aunque no hay pánico inmediato por poner la firma hoy, el club se está preparando para sentarse con su número nueve cuando llegue el momento adecuado. La relación entre el entorno del jugador y la junta sigue siendo fuerte, construida sobre la confianza establecida durante su transferencia inicial.
"Ciertamente hablaremos en el momento apropiado y correcto", explicó Dreesen. "Tenemos gran confianza en el proceso y en Harry."
Recuerdos de la 'lucha' de 2023
Dreesen también se tomó un momento para reflexionar sobre el arduo proceso que llevó a Kane a la Bundesliga en primer lugar. La saga en el verano de 2023 fue una de las batallas de transferencia más prolongadas en la historia reciente, con el presidente del Tottenham, Daniel Levy, notoriamente difícil de negociar.
El Bayern finalmente aseguró su objetivo por una tarifa que supera los £86 millones, un récord del club. Dreesen recordó la intensidad de esas negociaciones como un período que forjó un vínculo entre el club y el jugador.
"Todavía puedo recordar bien el verano de 2023, cómo luchamos intensamente - y yo personalmente - para que Harry viniera a Múnich," dijo Dreesen.
Ese esfuerzo ha dado sus frutos. Kane se asentó rápidamente en el campo, rompiendo récords de anotación en su temporada de debut. Sin embargo, Dreesen destacó que el asentamiento fuera del campo ha sido igual de crucial. Después de vivir inicialmente en un hotel, la familia de Kane se ha mudado a Baviera, un movimiento que aparentemente ha consolidado su felicidad.
"He sentido especialmente en los últimos meses lo cómodo que se siente él y su familia aquí," agregó el CEO.
- Getty Images Sport
El compromiso de Kane con la causa
Los comentarios del CEO fueron en respuesta directa a la aparición de Kane en una visita tradicional al club de fans el domingo. Es costumbre que los jugadores del Bayern visiten grupos de seguidores locales durante el descanso de invierno, y fue durante una de estas sesiones íntimas de preguntas y respuestas que Kane reveló su mentalidad.
Cuando se le preguntó sobre quedarse más allá de 2027, Kane supuestamente dijo a los fanáticos que era "100 por ciento posible" y que no podía imaginar un mejor lugar para estar en este momento. Este sentimiento se alinea con su comportamiento en el campo; recientemente participó en la victoria amistosa del club por 5-0 sobre Red Bull Salzburg, ayudando al equipo a prepararse para el reinicio de la Bundesliga contra Wolfsburgo.
El Bayern, comprensiblemente, no quiere verlo irse a uno de sus rivales europeos. Ha anotado un impecable 115 goles en solo 121 partidos para los gigantes alemanes. Solo esta temporada tiene 30 de 25 apariciones.