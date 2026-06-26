El centrocampista Elliot Anderson firmó un contrato a largo plazo con el Manchester City y su traspaso batirá el récord británico

La llegada de Anderson es clave en la reconstrucción del City de cara a la era pos-Guardiola. Tras la salida de Bernardo Silva al Real Madrid, el club busca energía y creatividad en el último tercio. Sus estadísticas en la 2025-26, con todos los partidos de liga jugados con el Forest, muestran que tiene la resistencia y calidad para brillar bajo presión.

No obstante, el City podría no detenerse ahí: se rumorea que sigue de cerca a Sandro Tonali, dentro de una posible campaña de fichajes en el centro del campo valorada en 200 millones de libras. Por ahora, Anderson es la prioridad y su presentación oficial se espera poco después de que Inglaterra termine su participación en el Mundial. En este momento de transición hacia una nueva era, el fichaje del jugador británico más caro de la historia envía un mensaje claro: la intención de recuperar el dominio nacional es implacable.