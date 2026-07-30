AFP
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El centrocampista del USMNT Gio Reyna está, según se informa, en conversaciones con el Estrasburgo de la Ligue 1 por un posible traspaso
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La situación
A pesar de haberse incorporado al Gladbach antes de la temporada 2025-26, los rumores sobre el futuro de Reyna no han dejado de circular este verano, y Bild ha informado de que tanto Reyna como su compañero y veterano del Mundial con la USMNT Joe Scally podrían dejar el club este verano. A esa información le siguió un reportaje de The Athletic, que informó de que el centrocampista estadounidense está en conversaciones sobre un posible traspaso al Estrasburgo.
El movimiento convertiría al Estrasburgo en el cuarto club de Reyna en cuatro temporadas, después de haber jugado anteriormente en el Borussia Dortmund, el Nottingham Forest y, más recientemente, el Gladbach. En el Gladbach, disputó solo 510 minutos en la Bundesliga la temporada pasada, lo que prolonga una tendencia preocupante en lo que respecta a su tiempo de juego. Reyna no ha superado los 1.000 minutos ligueros en una temporada desde la campaña 2020-21.
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¿Por qué el Estrasburgo?
El Estrasburgo terminó la pasada temporada en octava posición de la Ligue 1 y ha sido una presencia constante en la máxima categoría francesa desde que logró el ascenso en la temporada 2016-17. La mejor clasificación del club en ese periodo fue un sexto puesto en 2021-22, aunque el equipo ha jugado en Europa en dos ocasiones, alcanzando la pasada temporada los cuartos de final de la Europa Conference League.
El conjunto francés sí tiene conexiones estadounidenses. El club es propiedad de Todd Boehly y Clearlake Capital, que también poseen al gigante de la Premier League Chelsea como parte del modelo multiclub del grupo. La pasada temporada, el Estrasburgo incorporó a cinco jugadores cedidos por el Chelsea, fichó a otros dos y vendió a dos futbolistas a su club hermano en Inglaterra. Mientras tanto, el entrenador Liam Rosenior fue contratado por el Chelsea en enero antes de ser despedido en abril.
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La trayectoria de Reyna en el Mundial
A pesar de su falta de minutos, Reyna fue convocado para la selección de Estados Unidos para el Mundial de este verano, con Mauricio Pochetino calificando al centrocampista de talento "especial". Justificó esa etiqueta en el primer partido de la fase de grupos de Estados Unidos, al marcar un gol espectacular con el exterior de su bota para poner la guinda a una victoria por 4-1 sobre Paraguay.
Reyna jugó los cinco partidos de Estados Unidos, incluido uno como titular en el último encuentro de la fase de grupos contra Turquía.
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¿Qué viene después?
La pretemporada del Gladbach continuará el sábado con un amistoso contra el Hansa Rostock antes de su debut de la temporada el 23 de agosto en la DFB-Pokal. La temporada del Strasbourg, por su parte, comenzará el 21 de agosto, con su preparación de pretemporada también en marcha antes del amistoso del sábado contra el Brighton.
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