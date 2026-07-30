A pesar de haberse incorporado al Gladbach antes de la temporada 2025-26, los rumores sobre el futuro de Reyna no han dejado de circular este verano, y Bild ha informado de que tanto Reyna como su compañero y veterano del Mundial con la USMNT Joe Scally podrían dejar el club este verano. A esa información le siguió un reportaje de The Athletic, que informó de que el centrocampista estadounidense está en conversaciones sobre un posible traspaso al Estrasburgo.

El movimiento convertiría al Estrasburgo en el cuarto club de Reyna en cuatro temporadas, después de haber jugado anteriormente en el Borussia Dortmund, el Nottingham Forest y, más recientemente, el Gladbach. En el Gladbach, disputó solo 510 minutos en la Bundesliga la temporada pasada, lo que prolonga una tendencia preocupante en lo que respecta a su tiempo de juego. Reyna no ha superado los 1.000 minutos ligueros en una temporada desde la campaña 2020-21.