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El centrocampista del RB Leipzig Ezechiel Banzuzi compromete su futuro internacional con la RD del Congo por delante de Países Bajos
Un centrocampista completa su cambio de selección nacional
El centrocampista del Leipzig Banzuzi ha comprometido oficialmente su futuro internacional con la RD Congo, según ha informado Voetbal International. El jugador de 21 años representó anteriormente a Países Bajos en varias categorías inferiores y sumó cinco internacionalidades con Jong Oranje. Aunque recibió un acercamiento del seleccionador nacional congoleño el pasado marzo, el centrocampista optó entonces por mantener el foco en la selección neerlandesa sub-21.
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La campaña en el Mundial impresiona
Su compromiso a largo plazo llega después de un verano impresionante para el Congo, que participó en el Mundial de 2026 disputado en Canadá, México y Estados Unidos. La nación africana superó con éxito la fase de grupos antes de caer ante Inglaterra en las rondas eliminatorias. Ese histórico recorrido en el torneo resultó decisivo para asegurar la fidelidad internacional del centrocampista del Leipzig de cara a futuras campañas de clasificación.
La carrera en clubes muestra crecimiento
El centrocampista, nacido en Zwijndrecht, se formó en las categorías inferiores del NAC Breda antes de continuar su progresión en Bélgica con el OH Leuven. Tras su traspaso a Alemania en el verano de 2025, en un acuerdo hasta junio de 2030, Banzuzi disputó 24 partidos de la Bundesliga en su campaña de debut, además de marcar dos goles en la DFB-Pokal. Ha sido titular en los dos partidos de liga de esta temporada y también vio puerta en una victoria copera por 6-0 sobre el Eintracht Trier el 22 de agosto.
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Próximos partidos del Leipzig
El equipo de Martin Demichelis cambia rápidamente el foco a la competición continental, viajando para enfrentarse al Como en su debut en la Liga de Campeones el jueves 10 de septiembre. Tras regresar de Italia, el Leipzig retoma sus compromisos de la Bundesliga en casa ante el Hamburgo tres días después. Gestionar este apretado calendario de partidos será el principal objetivo de Banzuzi para el club en los próximos días.
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