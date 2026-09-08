El centrocampista del RB Leipzig Ezechiel Banzuzi compromete su futuro internacional con la RD del Congo por delante de Países Bajos

El centrocampista, nacido en Zwijndrecht, se formó en las categorías inferiores del NAC Breda antes de continuar su progresión en Bélgica con el OH Leuven. Tras su traspaso a Alemania en el verano de 2025, en un acuerdo hasta junio de 2030, Banzuzi disputó 24 partidos de la Bundesliga en su campaña de debut, además de marcar dos goles en la DFB-Pokal. Ha sido titular en los dos partidos de liga de esta temporada y también vio puerta en una victoria copera por 6-0 sobre el Eintracht Trier el 22 de agosto.