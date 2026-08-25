El centrocampista del Liverpool, sin sitio, vuela a Finlandia en busca del alta médica para cerrar su traspaso a La Liga

Al español le ha costado asentarse como titular habitual en el Liverpool desde que irrumpió en el primer equipo. Tras una frustrante cesión la temporada pasada, muy condicionada por una lesión en los isquiotibiales que requirió cirugía, Bajcetic busca ahora activamente un nuevo comienzo.

Según el periodista español Diego Otero, Bajcetic «ha viajado a Finlandia» para reunirse con el especialista que ya le operó anteriormente. El jugador permanecerá en el país durante los próximos días mientras espera la autorización médica oficial para poder completar un traspaso lejos de Merseyside.