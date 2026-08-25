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El centrocampista del Liverpool, sin sitio, vuela a Finlandia en busca del alta médica para cerrar su traspaso a La Liga
A la espera del alta médica
Al español le ha costado asentarse como titular habitual en el Liverpool desde que irrumpió en el primer equipo. Tras una frustrante cesión la temporada pasada, muy condicionada por una lesión en los isquiotibiales que requirió cirugía, Bajcetic busca ahora activamente un nuevo comienzo.
Según el periodista español Diego Otero, Bajcetic «ha viajado a Finlandia» para reunirse con el especialista que ya le operó anteriormente. El jugador permanecerá en el país durante los próximos días mientras espera la autorización médica oficial para poder completar un traspaso lejos de Merseyside.
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Los clubes de LaLiga al acecho
Con Bajcetic entrando en el último año de su actual contrato en Anfield, el Liverpool parece haber abierto la puerta a una salida definitiva. Informes de principios de este mes indicaban que el centrocampista ya estaba negociando su marcha del club, lo que ha despertado un notable interés en su país de origen.
Tres clubes de LaLiga siguen de cerca la situación, pero el Celta de Vigo sigue siendo el gran favorito para cerrar el acuerdo. El conjunto gallego mantiene un vínculo de larga data con el joven, al haberlo formado en su cantera antes de que el Liverpool lo fichara en 2021, y su entrenador, Claudio Giraldez, mantuvo recientemente conversaciones directas para convencerlo de que regrese.
Las dificultades en Anfield y las cesiones
Bajcetic mostró inicialmente una enorme promesa cuando debutó con el primer equipo del Liverpool durante una contundente victoria por 9-0 sobre el Bournemouth en 2022. Sin embargo, su progresión se frenó por persistentes problemas físicos, que le limitaron a solo 22 apariciones y un único gol con el Liverpool.
Los posteriores movimientos a préstamo no lograron aportar el impulso necesario; disputó 19 partidos durante una breve etapa en el Red Bull Salzburg antes de unirse a Las Palmas. Su paso por España se saldó con solo un gol en 14 encuentros, lo que deja tanto al jugador como al Liverpool abiertos a una salida permanente antes del cierre del mercado.
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¿Qué le espera ahora al centrocampista?
El Celta de Vigo está actualmente a la espera de que Bajcetic reciba el alta médica completa de sus doctores en Finlandia antes de abrir negociaciones formales con el Liverpool. Con solo una semana restante en el actual mercado de fichajes, debe actuar con rapidez para cerrar su salida. Una vez que reciba el visto bueno médico, se espera una oferta oficial de forma inminente.
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