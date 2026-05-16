El Hearts lideró la liga desde septiembre, pero en la última jornada, en un ruidoso Celtic Park, el guion cambió. Le bastaba un empate para su primer título en 66 años; sin embargo, el implacable Celtic se lo impidió.

El choque se decidió por la mínima: Daizen Maeda puso el 2-1 a tres minutos del final. El tanto superó una tensa revisión del VAR por posible fuera de juego y, una vez confirmado, el impulso fue todo para los Hoops. Fue un logro histórico para el entrenador de 74 años, Martin O'Neill, que conquistó su cuarto título con el club 22 años después de su último éxito liguero.