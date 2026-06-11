El Celtic nombra entrenador titular a Martin O'Neill, ganador de dos títulos

El norirlandés ha firmado un contrato de un año, con opción a otro, lo que refleja la confianza de la directiva en su capacidad para mantener el dominio reciente del club.

La decisión llega tras arrebatarle el título de la Premiership al Hearts bajo su mando, afianzando su condición de icono moderno de los Hoops. Con esta firma, el Celtic garantiza estabilidad mientras busca mantener su hegemonía en el fútbol escocés.