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El Celtic completa el fichaje de Haissem Hassan procedente del Real Oviedo en una operación valorada en hasta 9 millones de libras
Precio y estructura del traspaso del nuevo extremo
El Celtic ha cerrado el fichaje de Hassan con un contrato de cuatro años, con una opción para un quinto. Sky Sports informa de que los clubes han acordado una cantidad inicial de 6 millones de libras, que podría ascender a 9 millones de libras mediante diversos bonus por rendimiento.
Una parte significativa de estos bonus se activará si el Celtic alcanza la fase de liga de la Champions League a finales de este mes. Hassan llega después de una destacada campaña en el Mundial con Egipto, donde participó en una dramática derrota por 3-2 contra Argentina. El extremo se convierte en la tercera incorporación del mercado de fichajes de verano para el conjunto escocés, tras Camilo Duran y Kasper Hogh.
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Hassan revela los motivos de su fichaje por el campeón de Escocia
Tras pasar el reconocimiento médico en Londres, Hassan viajó a Lennoxtown para hablar sobre su fichaje. El extremo expresó su entusiasmo por unirse a los campeones de Escocia después de pasar seis años en España. «A los 24 años, creo que es un buen momento para mí para marcharme de España. He estado allí seis años», declaró Hassan a CelticPlayer.
«Con la historia del Celtic, todos los grandes jugadores, los aficionados y el ambiente, creo que este es el momento perfecto para mí. Sé que me uno a un gran club, el club más grande de Escocia, y tengo muchas ganas de dar el siguiente paso». Hassan señaló que quiere aprender inglés y experimentar un nuevo estilo de fútbol.
Llevando disfrute y calidad a la afición del Celtic
El extremo aspira a entretener a la afición y aportar una nueva dinámica a la plantilla. Hassan explicó su manera de entender el juego y lo que la afición puede esperar de sus actuaciones sobre el terreno de juego.
«Para mí, el fútbol gira en torno al disfrute, y mi primera tarea es hacer disfrutar a los aficionados que vienen al estadio», añadió Hassan. «Desde el punto de vista futbolístico, diría que soy un extremo habilidoso al que le gustan las situaciones de uno contra uno y combinarse con sus compañeros. Todavía solo tengo 24 años y me queda mucho por mejorar, pero espero poder mostrar mi mejor versión». Hassan representa una incorporación específica para la banda derecha.
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¿Qué le espera ahora al Celtic y a su nuevo fichaje?
La atención se centra ahora en integrar a Hassan en la plantilla de cara a los próximos partidos clave. El Celtic tiene tiempo hasta el jueves para inscribir a Hassan y asegurarse de que pueda jugar el play-off de la Champions League contra el LASK Linz la próxima semana. En el ámbito nacional, el club inicia este fin de semana la defensa de su título contra el Dundee, donde Hassan espera debutar y demostrar su ambición por conquistar más trofeos.
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