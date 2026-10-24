El Real Madrid afronta el partido del Clásico mañana domingo en medio de un profundo malestar por el anuncio del equipo arbitral.

Juan Martínez Munuera será el encargado de dirigir el encuentro, mientras que Javier Iglesias Villanueva estará al frente de la tecnología del videoarbitraje (VAR), dos nombres que circularon antes de la confirmación oficial de su designación y que, además, arrastran un historial de episodios previos que explican la falta de confianza del club blanco.

La filtración de la designación aumentó la indignación, en el marco de una relación previamente tensa entre el Real Madrid y el estamento arbitral.

La polémica comenzó antes del anuncio oficial, cuando José Mourinho expresó su malestar tras la victoria sobre el Leipzig, al ser preguntado por los posibles nombres para dirigir el partido. El técnico aludió al problema de conocer la identidad de los árbitros antes del anuncio oficial de su designación.

Pero el malestar del Real Madrid también está ligado a episodios anteriores. El historial de ambos árbitros incluye decisiones que provocaron protestas públicas y una queja oficial presentada por el club, además de un episodio sumamente grave para Kylian Mbappé.

A ello se suma el trato profesional de Martínez Munuera con el hijo de José María Enríquez Negreira, una cuestión que se conoció a través de la investigación judicial, según confirmó un informe del periodista de okdiario Iván Martín.