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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Traducido por

El caso Negreira y los insultos a Vinicius: un pasado polémico persigue al árbitro del Clásico

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Juan Martinez Munuera
Vinicius Junior
K. Mbappe
Eder Militao
J. Mourinho
España
Brasil
Francia
Portugal

¡La emoción comienza temprano!

El Real Madrid afronta el partido del Clásico mañana domingo en medio de un profundo malestar por el anuncio del equipo arbitral.

Juan Martínez Munuera será el encargado de dirigir el encuentro, mientras que Javier Iglesias Villanueva estará al frente de la tecnología del videoarbitraje (VAR), dos nombres que circularon antes de la confirmación oficial de su designación y que, además, arrastran un historial de episodios previos que explican la falta de confianza del club blanco.

La filtración de la designación aumentó la indignación, en el marco de una relación previamente tensa entre el Real Madrid y el estamento arbitral.

La polémica comenzó antes del anuncio oficial, cuando José Mourinho expresó su malestar tras la victoria sobre el Leipzig, al ser preguntado por los posibles nombres para dirigir el partido. El técnico aludió al problema de conocer la identidad de los árbitros antes del anuncio oficial de su designación.

Pero el malestar del Real Madrid también está ligado a episodios anteriores. El historial de ambos árbitros incluye decisiones que provocaron protestas públicas y una queja oficial presentada por el club, además de un episodio sumamente grave para Kylian Mbappé.

A ello se suma el trato profesional de Martínez Munuera con el hijo de José María Enríquez Negreira, una cuestión que se conoció a través de la investigación judicial, según confirmó un informe del periodista de okdiario Iván Martín.

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  • Martínez Munuera y los pagos al hijo de Negreira

    Según el propio informe, el nombre de Martínez Munuera apareció en la información relacionada con el expediente de la investigación del caso Negreira, después de recurrir a los servicios de Javier Enríquez, hijo de Negreira, en el ámbito del entrenamiento mental, por los que pagó mediante transferencias bancarias, según declaró su hermano y asistente, Miguel Martínez Munuera. El objetivo declarado de estos servicios era mejorar su capacidad de concentración durante los partidos.

    El contexto explica por qué esta cuestión genera polémica, ya que el padre de Javier Enríquez ocupaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y los pagos realizados por el Barcelona a entidades vinculadas a él fueron objeto de investigación.

    El hecho de que un árbitro recurriera a estos servicios suscitó interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones dentro del sistema arbitral. Martínez Munuera defendió públicamente su integridad, asegurando que no cometió ninguna infracción legal.

    Estos pagos, por sí solos, no demuestran la existencia de favoritismo hacia el Barcelona ni la manipulación de los resultados de los partidos. Para el Real Madrid, que decidió personarse en el caso conocido como «caso Negreira» para defender sus intereses, la credibilidad del arbitraje exige ofrecer las explicaciones necesarias y garantizar la transparencia.

    El litigio sigue abierto, lo que repercute en el ambiente que rodea cualquier designación arbitral de esta importancia.

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  • La polémica del incidente de Militao, la queja de Osasuna y los insultos a Vinicius

    Uno de los episodios que más malestar generó en el Real Madrid con Martínez Munuera se remonta al partido del equipo ante el Sevilla en mayo de 2021. Una secuencia de acontecimientos terminó cambiando la zona de señalización de la falta y el bando beneficiado por ella; el árbitro señaló un penalti a favor de Karim Benzema, pero la revisión de una mano previa de Éder Militão llevó finalmente a conceder un penalti al Sevilla. El partido acabó con empate 2-2, en una fase decisiva de la lucha por el título de LaLiga.

    La decisión provocó una reacción inusual del técnico Zinedine Zidane, que exigió aclaraciones sobre los criterios para señalar las manos y mostró su enfado con la decisión. Desde entonces, el episodio se mantiene entre los casos que los seguidores del Real Madrid evocan al debatir sobre la coherencia en la aplicación de las normas arbitrales.

    El enfrentamiento más directo, por su parte, llegó en marzo de 2024, cuando el Real Madrid presentó una denuncia contra Martínez Munuera ante el Comité de Disciplina, a raíz de la redacción del acta del partido del equipo ante el Osasuna. El club acusó al árbitro de omitir los insultos dirigidos a Vinicius, pese a que los jugadores del Real Madrid se los habían advertido.

    La objeción no se limitó a una decisión deportiva, sino que se extendió a la cuestión de la protección del jugador y la documentación de lo ocurrido en las gradas. El Comité Técnico de Árbitros rechazó la versión del Real Madrid, asegurando que las grabaciones de audio no incluían las advertencias a las que se refería el club.

    En cambio, el informe del delegado de la federación recogió cánticos ofensivos hacia el jugador brasileño. El episodio desembocó en un nuevo enfrentamiento público entre el club blanco y el organismo responsable del arbitraje.

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  • Iglesias Villanueva y la acción que desató la ira del Real Madrid

    En cuanto a Javier Iglesias Villanueva, el antecedente más destacado se dio en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid en febrero de 2025.

    Durante el encuentro, Carlos Romero entró con fuerza por detrás sobre Mbappé, pero solo vio una tarjeta amarilla, y el árbitro de vídeo no pidió al colegiado que revisara la jugada en el monitor para valorar si merecía la expulsión.

    El defensa continuó en el partido y después marcó el único gol que decidió el resultado.

    El Madrid presentó una queja oficial en la que reclamó acceder a las grabaciones de audio relativas a los hechos que consideró injustos para él. La sala del VAR se encontró en el centro de la protesta, pese a que el objetivo de su uso es corregir los errores arbitrales graves.

    Este es el episodio vinculado a Javier Iglesias Villanueva que ensombrece su designación. En cuanto a las decisiones atribuidas a su hermano Ignacio, corresponden a otro árbitro, y no justifican responsabilizar a Javier ni presuponer la existencia de relaciones personales entre ambos por el mero hecho de compartir apellido, según el informe.


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  • Las victorias no borran las objeciones

    Martínez Munuera cuenta con un balance positivo con el Real Madrid en los cuatro Clásicos anteriores que ha dirigido, ya que el conjunto blanco se impuso en tres de ellos, por una sola victoria del Barcelona.

    Entre estos partidos figuran la victoria por 4-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou y el triunfo por 4-1 en la final de la Supercopa de España en 2024.

    El informe concluyó: "El Real Madrid quiere que el duelo del Clásico se decida dentro del campo. Pero lo afronta cargado de numerosos recuerdos de partidos que terminaron con el club exigiendo explicaciones al estamento arbitral".


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