Por si fuera poco, está además el extraño caso de algunos grandes traspasos a Arabia Saudí,un país que desde hace algunos años ha estrechado relaciones cada vez más fuertes con el mundo de las finanzas y del fútbol inglés. Llevando también a entrenadores y directivos salidos de la Premier League a recalar en la riquísima Saudi Pro League a cambio de sueldos de seis cifras. Luego están, claramente, los jugadores y el último caso es el del ex West Ham Crysencio Summerville: justo cuando la Roma pensaba que lo había conseguido con la última subida hasta los 50 millones de euros, bonus incluidos, de repente irrumpió el Al-Hilal de Simone Inzaghi que, con los 80 millones de euros puestos sobre la mesa por el traspaso y un sueldo monstruoso de 15 millones de euros netos por temporada, se llevó al internacional inglés. Y que en su plantilla todavía tiene, aunque no se sabe por cuánto tiempo, a un tal Darwin Nunez, otro jugador que podría haber ido a cualquier parte tras su decepcionante etapa en el Liverpool, pero que al final eligió los petrodólares saudíes.