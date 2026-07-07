¿El «caso Balogun» como precedente? Inglaterra podría apelar la roja antes del Mundial contra Noruega

El defensa del Bayer 04 Leverkusen fue expulsado en octavos ante México por una dura entrada a Jesús Gallardo. El árbitro iraní Alireza Faghani no pitó falta en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y el inglés de 23 años fue expulsado.

Según el reglamento de la FIFA, Quansah debería ser sancionado ahora con una suspensión de al menos un partido; dada la dureza de la entrada en plena carrera, lo más adecuado serían incluso dos partidos.

No obstante, tras el «caso Balogun», la FIFA podría anular o suspender la sanción a Quansah.