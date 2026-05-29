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El «carisma» de Manuel Neuer motiva a la selección alemana, según sus compañeros, que se concentran más cuando se enfrentan al legendario portero del Bayern en los entrenamientos
La selección alemana, animada por el regreso de Neuer
El regreso de Neuer como portero titular de Alemania ha generado optimismo en la concentración de la selección en Herzogenaurach, de cara al Mundial de Norteamérica. Se espera que el veterano del Bayern de Múnich recupere la titularidad tras casi dos años ausente. Los jugadores creen que su mera presencia ya es una ventaja para Alemania. Neuer ha completado recientemente una sesión individual con carrera ligera y trabajo de fuerza, mientras se recupera de una pequeña lesión en la pantorrilla. Se espera que regrese pronto a los entrenamientos, mientras Julian Nagelsmann afina los detalles para el torneo.
- AFP
Sus compañeros elogian la influencia de Neuer.
Tah, defensa del Bayern de Múnich, afirmó que los delanteros se muestran más cautelosos ante el portero veterano, cuya reputación aún impone. «Se nota que los delanteros deben concentrarse extra al rematar», dijo a Sky.
El defensa del Borussia Dortmund, Schlotterbeck, fue más lejos: «Probablemente sea el mejor portero de todos los tiempos», afirmó.
Alemania pone fin al prolongado debate sobre el portero
El regreso de Neuer parece haber resuelto un debate que llevaba meses en el fútbol alemán. A pesar de las buenas actuaciones de Oliver Baumann, Nagelsmann ha establecido ahora una jerarquía clara de cara al torneo. Según Tah, el tema no generó tensión en el vestuario: Neuer lo gestionó con profesionalidad y no lo convirtió en un asunto relevante para el grupo.
«No dijo nada al respecto, y así quedó todo», reveló Tah.
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Neuer aspira a volver a la competición con la selección alemana
Alemania vigilará de cerca la recuperación de Neuer tras su leve lesión en la pantorrilla, aunque se espera que regrese pronto al once titular. Su vuelta será clave para que la selección recupere confianza de cara al Mundial.
Nagelsmann debe asegurar una transición fluida, especialmente tras las buenas actuaciones de Baumann en la fase de clasificación. Con la jerarquía interna clara, Alemania se centra en los preparativos para el torneo, donde integra el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.