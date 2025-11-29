'El capítulo no está cerrado' - Exestrella del Barcelona y Argentina sugiere un heroico regreso de Lionel Messi
El capítulo de Messi en el Barça no ha terminado
La leyenda del Manchester City hizo los comentarios en una entrevista con Stake.
A Agüero se le preguntó sobre sus pensamientos acerca de que su excompañero regresara al Barcelona, antes de la reapertura del Camp Nou. Messi regresó a su adoptiva ciudad natal de más de 20 años con su esposa, desatando una lluvia de informes sobre la relación entre La Blaugrana y su mejor jugador de todos los tiempos.
Messi dijo que disfrutó mucho su tiempo en la ciudad, y que él y su esposa Antonela están "constantemente hablando" sobre un regreso a Cataluña. El presidente del club Joan Laporta respondió a rumores de un acuerdo de préstamo para el jugador del Inter de Miami, mientras que el recién fichado guardameta Joan García habló de su deseo de ver a Messi jugando para el club una vez más. Recientemente, un informe sugiriendo que Messi había alcanzado un acuerdo completo para regresar al Barça después de salir del PSG, añadió aún más leña al fuego. Hay una creciente especulación de que regresará al club de alguna manera antes de colgar las botas. A Agüero le encantaría ver que eso ocurra.
Agüero: Messi es el jugador más importante en la historia del Barcelona
Aguero dijo: "Messi es el jugador más importante que ha tenido Barcelona en su historia. Es una leyenda del club y de la ciudad. Messi es sinónimo de Barcelona y creo que disfrutó volver a pisar el Camp Nou. Pienso que ese capítulo no está cerrado".
El jugador de 37 años es amigo cercano de Messi, ambos ascendieron en los equipos juveniles argentinos al mismo tiempo. Jugaron juntos para la selección nacional en 88 ocasiones y brevemente coincidieron en el Barcelona. Sin embargo, solo unos meses después de que Aguero firmara con los gigantes españoles en el verano de 2021, Messi salió del club hacia el PSG debido a los problemas financieros del Barcelona.
Agüero respalda a Messi para que rinda en su sexto Mundial
La leyenda del City está apoyando a su viejo amigo para que vuelva a rendir para la Albiceleste una vez más, mientras Messi se prepara para participar en su sexto Mundial el próximo verano. El diminuto argentino cimentó su estatus como el GOAT con su heroico desempeño en Qatar en 2022, anotando siete goles, incluidos dos en la final, para entregar el tercer trofeo de la Copa del Mundo a Argentina. Agüero se perdió ese triunfo, después de verse obligado a retirarse ese verano, debido a una arritmia cardíaca.
Agüero compartió sus pensamientos sobre las posibilidades de Argentina en América del Norte el próximo verano. Sobre el papel de Messi en el torneo dijo: "Todos queremos que Leo juegue para siempre. Aunque todos sabemos que eso es imposible. Tenemos que disfrutarlo mientras siga jugando, y él sabrá hasta cuándo y dónde."
Sobre la preparación de su nación, añadió: "Los veo muy bien. Mantienen su estilo de juego, el cuerpo técnico tiene claro lo que quieren, y ha habido adiciones muy importantes que ayudarán a mantener al equipo en un alto nivel. Es cierto que les faltará tiempo de juego porque habrá pocos partidos de preparación, aunque eso le pasará a casi todas las selecciones nacionales. Pero Argentina tiene un sistema sólido y cualquiera que entra se adapta muy bien."
Sobre si Argentina puede defender su corona, respondió: "¿Por qué no? Mantienen su núcleo, su estilo de juego y su hambre de gloria. Y Scaloni ha encontrado grandes jugadores que están completando el equipo después de que otros terminaron su ciclo. Un Mundial siempre es difícil, pero creo que Argentina siempre es candidata, por la historia y por el presente."
¿Puede Messi escribir otro capítulo de ensueño en su brillante carrera?
La Copa del Mundo 2022 se suponía que sería la coronación al final de una carrera de cuento de hadas, pero ahora, cuatro años después, tenemos a uno de los amigos más cercanos de Messi en el juego apoyándolo para que rinda en el escenario más grande una vez más, y tal vez haciendo un regreso sensacional a su hogar espiritual. Un regreso a Cataluña podría parecer inverosímil, una estrella de 38 años no debería poder llevar a su equipo a la gloria en el Mundial, pero ¿desde cuándo Messi ha jugado a la altura de nuestras expectativas? Siempre las supera.