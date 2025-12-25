El capitán del Tottenham, Cristian Romero, acusado por la FA tras confrontación acalorada con el árbitro en la derrota ante el Liverpool
Frank y Slot expresan frustración tras un partido lleno de incidentes
Tras un a un inicio tranquilo del partido en el Tottenham Hotspur Stadium, los locales se quedaron pronto con 10 hombres cuando Xavi Simons recibió una tarjeta roja por clavar sus tacos en la parte trasera de la pantorrilla de Virgil van Dijk.
El entrenador de los Spurs, Thomas Frank, criticó la decisión del Árbitro Asistente de Video (VAR) de cambiar la tarjeta amarilla inicial de Simons a una roja después del pitido final, diciendo "el juego se ha perdido."
El Liverpool se enfureció cuando Alexander Isak sufrió una pierna fracturada tras un retoque de Micky van de Ven después de poner a su equipo al frente después de 56 minutos.
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, más tarde describió el reto de Van de Ven como "imprudente", con el delantero sueco Isak siendo posteriormente descartado por un par de meses debido a la lesión.
El defensa central del Tottenham, Van de Ven, ha revelado desde entonces que envió un mensaje a Isak para disculparse por el retoque, diciendo que no tenía intención de lesionarlo.
"No quería hacerle daño, por supuesto", dijo el internacional de los Países Bajos a Sky Sports. "Solo quería bloquear el disparo. Creo que fue un poco mala suerte cómo su pie aterrizó entre mis piernas. Así que le envié un mensaje después y quería desearle todo lo mejor para su recuperación.
"Espero verlo de nuevo en el campo muy pronto. Apreció mucho el mensaje y me respondió."
Tottenham buscó el empate tardío antes y después de la expulsión de Romero
Y en lo que resultó ser una noche llena de eventos para el defensa central del Spurs, Romero, el jugador de 27 años recibió su primera tarjeta amarilla por disentir después de protestar con el árbitro John Brooks, alegando que había sido fouled cuando Hugo Ekitike duplicó la ventaja del Liverpool con un contundente cabezazo.
Mientras Tottenham mostró gran cantidad de coraje al intentar volver al juego con diez jugadores, pronto se redujeron a nueve cuando Romero fue amonestado nuevamente por intentar una patada contra Konate del Liverpool.
El ex astro del Atalanta y Génova, Romero, protestó enojado una vez más, antes de dirigirse a regañadientes por el túnel mientras los Spurs resoplaban y resoplaban por un importante empate, pero al final se quedaron pensando en lo que podría haber sido contra Liverpool.
El defensor de Argentina recibe un cargo de la FA por 'comportamiento indebido'
Y tras su expulsión, Romero ha sido ahora acusado por la FA, con el número 17 del Tottenham teniendo hasta el viernes 2 de enero para responder.
En un comunicado en Nochebuena, el organismo rector del fútbol inglés dijo: "Cristian Romero del Tottenham Hotspur ha sido acusado tras su partido de la Premier League contra Liverpool el sábado 20 de diciembre.
"Se alega que actuó de manera inapropiada al no abandonar rápidamente el campo de juego y/o comportarse de manera confrontacional y/o agresiva hacia el árbitro del partido después de ser expulsado en el minuto 93."
Spurs sin Romero y Simons para el viaje a Palace mientras Liverpool recibe a Wolves
Romero y Simons cumplirán sus respectivas suspensiones cuando el Tottenham visite al Crystal Palace el domingo por la tarde, en lo que será su último partido de 2025 antes del viaje a Brentford el día de Año Nuevo.
Mientras tanto, el Liverpool recibirá a los Wolverhampton Wanderers, que no han ganado, en Anfield el sábado por la tarde, antes de recibir al Leeds United, que está en buena forma, el 1 de enero.
Cuando se le preguntó si ha hablado con Romero tras su tarjeta roja contra el Liverpool, el entrenador de los Spurs, Frank, dijo antes del partido contra el Palace: "Muchas veces, por supuesto. Después de este partido, y no solo porque sea Cristian, hablé con los jugadores en general. Podemos ponerle la etiqueta de capitán, pero todos los jugadores deben tener la cabeza fría y dar ejemplo. No puedes tener solo un líder en el campo, pero sé que él es el que lleva el brazalete. Estamos hablando de un jugador muy apasionado.
"Cuando está en su mejor momento, lleva a los equipos en su espalda como lo hizo en la final de la Europa League. Sin él no habríamos ganado el trofeo. Como lo hizo fuera de casa contra el Newcastle, como lo ha hecho muchas veces. Cuando eres muy apasionado, a veces puedes carecer de esa calma adicional. Es algo en lo que está trabajando."