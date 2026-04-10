El capitán del Mónaco destaca que Pogba puede ser clave en las últimas semanas de la temporada. A pesar de los problemas físicos y los malos resultados, sus compañeros reconocen su calidad dentro y fuera del campo.

«Para Paul ha sido una temporada complicada por lesiones y malos resultados, pero será clave en estos últimos partidos para dar ese plus y llegar lo más lejos posible. Es un jugador increíble y una gran persona», afirmó Zakaria en declaraciones a RMC Sport.