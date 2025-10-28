El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, pide cambios en las reglas de transferencia de la MLS para "ayudar al crecimiento de Estados Unidos"
Zlatan, Henry y la revolución de la MLS
La regla del Jugador Designado (DP) alteró fundamentalmente la trayectoria de la MLS, atrayendo nombres globales como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Kaka, Robbie Keane y Sebastian Giovinco, lo que aumentó significativamente el perfil internacional de la liga y la calidad en el campo de juego. Con el tiempo, la liga refinó aún más el sistema, incluyendo disposiciones para "Jugadores Designados Jóvenes" con un cargo presupuestario menor para fomentar la firma de talentos emergentes. Esta evolución ha culminado en adquisiciones recientes que han batido récords como la de Messi, demostrando el impacto continuo de la regla en el crecimiento y la ambición de la liga estadounidense.
¿Cuáles son las reglas de DP?
Un DP en la MLS es un jugador cuyo salario y costos de compra superan el Cargo Máximo del Presupuesto Salarial, pero su impacto en el límite salarial del equipo es limitado. La regla, apodada la "Regla Beckham" en honor al copropietario de Inter Miami, David Beckham, el primer jugador firmado bajo esta en 2007 para LA Galaxy, permite a los equipos atraer estrellas internacionales y jugadores de alto calibre sin romper la estructura del límite salarial de la liga. Los clubes pueden elegir entre tener tres Jugadores Designados y tres plazas de Iniciativa U22 u otra configuración diferente. Y ahora se permiten intercambios solo en efectivo por jugadores actuales de la MLS con ciertos límites anuales. La acumulación ilimitada de Dinero de Asignación General (GAM) y una segunda rescisión de contrato anual brindan a los equipos más poder adquisitivo. Además, los jugadores locales fuera del roster ahora pueden tener más tiempo de juego en las competiciones de copa.
Messi pide un cambio
Messi cree que las regulaciones actuales de transferencias están impidiendo que la MLS amplíe su alcance global. Le dijo a NBC: "Cada equipo debería tener la oportunidad de traer jugadores y fichar a quienes cada equipo quiera sin limitaciones o reglas para traerlos. No creo que hoy todos los equipos en Estados Unidos, todos los clubes, tengan el poder de hacer eso, y creo que si se les diera la libertad, llegarían muchos más jugadores importantes y ayudarían al crecimiento de Estados Unidos. Todo lo que pasé y todo lo que hice para lograr eso, era el sueño de mi vida. Y todo vino a mi mente, todo lo que pasé para llegar allí: mi familia, mi gente, y Argentina."
Copa del Mundo inminente
Messi acaba de comprometerse a una extensión de contrato que lo mantendrá en Florida al menos hasta 2028, lo cual es una recompensa por sus increíbles actuaciones con la camiseta de Miami. El ganador del Balón de Oro ocho veces ha registrado 73 goles y 37 asistencias en solo 83 apariciones en todas las competiciones para los Herons hasta la fecha, ayudándolos a obtener los honores de la Copa de la Liga y el MLS Supporters' Shield. Ahora busca añadir la MLS Cup a su colección de trofeos, y anotó dos veces en la victoria de Miami 3-1 sobre Nashville en el primer partido de la primera ronda de los playoffs.
A la madura edad de 38 años, Messi admite que ha perdido un paso físicamente, pero ha ajustado su juego en consecuencia para seguir teniendo un impacto decisivo. “Obviamente, a medida que envejeces, pierdes cosas que tenías cuando eras más joven, como velocidad, tiempo de reacción, o ver el juego más rápido, tomar decisiones”, añadió a NBC. “A veces tu mente es más rápida que tus piernas. Pero creo que siempre intenté superar esas cosas y seguir tratando de estar en mi mejor momento y sacar el máximo provecho de mis habilidades físicas, mi juego, y he intentado adaptarme a las nuevas circunstancias.”