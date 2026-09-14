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El capitán del Celtic, Callum McGregor, critica a su plantilla por actuar como un equipo de individualidades tras la desastrosa derrota ante el Rangers
Demoledora valoración de una derrota desastrosa
El Celtic fue claramente superado por su rival más encarnizado el domingo, lo que llevó a McGregor a criticar públicamente la grave falta de cohesión dentro de la plantilla. En declaraciones a Sky Sports tras el partido, el centrocampista no se mordió la lengua al analizar la dura realidad de su derrota por tres goles en Ibrox.
«No éramos nosotros. La diferencia entre los dos equipos fue que viste a un equipo y luego viste también a un equipo de individualidades», afirmó McGregor. Subrayó que el Rangers funciona como un grupo unido, mientras que sus propios compañeros no lograron funcionar juntos en absoluto durante el crucial partido de cuartos de final.
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Errores defensivos y falta de esfuerzo
McGregor se mostró especialmente frustrado por la falta de intensidad en el trabajo defensivo y señaló que los jugadores solo querían participar cuando tenían la posesión. «Parecíamos un equipo de individualidades al que le gusta hacer la guerra por su cuenta y jugar cuando tiene el balón, no necesariamente correr cuando no lo tienes, [algo que] no puedes hacer cuando vienes aquí», explicó.
El capitán dejó claro que para sobrevivir en Ibrox hace falta el máximo compromiso de todos los que están sobre el campo y añadió: «No se puede defender con seis jugadores, es imposible».
Un patrón recurrente de desplomes europeos
Este revés doméstico llega poco después de otro importante desplome defensivo, ya que el Celtic dilapidó recientemente una enorme ventaja en el global para quedar eliminado de la fase previa de la Liga de Campeones. En un primer momento tenía una ventaja de 3-0 en la ida ante el equipo austriaco LASK, pero acabó perdiendo 5-1 ese partido y 5-4 en el global. Al hablar sobre el miedo a recibir otra goleada, McGregor reveló las instrucciones que dio en pleno partido a Cameron Carter-Vickers y Liam Scales. «[Y]o no quieres encajar cuatro o cinco, desde luego. En cuanto entran los goles, entonces les estoy diciendo a Cameron Carter-Vickers y Liam Scales que no más goles», admitió.
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¿Qué le espera ahora al Celtic?
El Celtic no tiene tiempo para recrearse en estas decepciones consecutivas, ya que afronta un calendario exigente en los próximos días. El club recibe al conjunto húngaro Ferencvaros en la Europa League el jueves, antes de una revancha inmediata a nivel nacional contra el Rangers en Celtic Park en la Scottish Premiership el domingo.
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