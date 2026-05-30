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El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, elogia al «caballero» Marquinhos por su gesto hacia Gabriel tras fallar un penalti decisivo en la final de la Liga de Campeones
Desilusión para los Gunners en Europa
La sequía del Arsenal en la Liga de Campeones sigue tras perder por la mínima ante el PSG. El equipo de Mikel Arteta soñó con el título cuando Kai Havertz abrió el marcador, pero el PSG reaccionó.
Sin embargo, los franceses reaccionaron en la segunda parte: Ousmane Dembélé empató y forzó la prórroga. En los penaltis, el defensa brasileño Gabriel falló su lanzamiento y sentenció a los gunners, entregando el título al PSG.
- AFP
Marquinhos demuestra su clase de veterano
Tras el fallo decisivo, se vio a Marquinhos, capitán del PSG, apartarse de la celebración para consolar a su compatriota Gabriel. El gesto no pasó desapercibido para el capitán del Arsenal.
Al recordarlo, Odegaard lo elogió: «Es un caballero, uno de los jugadores en activo con más experiencia», dijo conmovido pese a la derrota.
Experiencia compartida en el gran escenario
Odegaard cree que la reacción de Marquinhos se debe a que ha vivido los momentos buenos y malos de la élite europea. Como pilar del PSG en varias campañas de éxito en la competición, Marquinhos entiende el impacto psicológico de un error mediático en un jugador.
El mediapunta noruego lo destacó al comentar las acciones del capitán del PSG y añadió: «Él ya ha vivido las dos caras de una final como esta y sabe por lo que estamos pasando ahora mismo».
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Rice consuela a sus desconsolados compañeros
Declan Rice respaldó a Eberechi Eze y Gabriel tras fallar sus penaltis en la final de la Liga de Campeones. En declaraciones a TNT Sports, el centrocampista destacó su importancia para el éxito del Arsenal y afirmó: «Estamos destrozados. Fallar un penalti en una final no es agradable, pero los queremos. Estas cosas pasan; no serán los últimos en fallar. Sin ellos no habríamos ganado la Premier. Es cruel, pero debemos ver lo positivo».