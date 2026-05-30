El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, elogia al «caballero» Marquinhos por su gesto hacia Gabriel tras fallar un penalti decisivo en la final de la Liga de Campeones

La sequía del Arsenal en la Liga de Campeones sigue tras perder por la mínima ante el PSG. El equipo de Mikel Arteta soñó con el título cuando Kai Havertz abrió el marcador, pero el PSG reaccionó.

Sin embargo, los franceses reaccionaron en la segunda parte: Ousmane Dembélé empató y forzó la prórroga. En los penaltis, el defensa brasileño Gabriel falló su lanzamiento y sentenció a los gunners, entregando el título al PSG.