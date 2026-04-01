AFP
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El capitán de Polonia, Robert Lewandowski, lucha por contener las lágrimas después de que el sueco Viktor Gyökeres acabara con su sueño de despedirse del Mundial
Desamor en Estocolmo
La aspiración de Polonia de clasificarse por tercera vez consecutiva para el Mundial terminó de forma dramática en una emocionante final de la repesca contra Suecia. Los hombres de Urban demostraron un gran carácter al empatar dos veces tras ir por detrás en el marcador y mantener el empate a 2-2 durante gran parte de la segunda parte. Sin embargo, el delantero del Arsenal Gyokeres aprovechó un rebote en los últimos compases, en el minuto 88, para sentenciar la victoria por 3-2. La derrota supone un triste final de la fase de clasificación para una selección polaca que tenía grandes esperanzas de llegar al torneo de 2026.
Lágrimas por un grande de la era moderna
La imagen de Lewandowski, que aún llevaba una máscara protectora tras la fractura de la cuenca del ojo que sufrió en febrero, pidiendo perdón a la afición visitante se convirtió en la imagen más emblemática de la noche. Su emotiva reacción tuvo un gran eco en las redes sociales, donde tanto aficionados como expertos rindieron homenaje a uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol.
«Qué triste, se merecía su último Mundial», compartió un aficionado en las redes sociales, haciéndose eco de los sentimientos de muchos que presenciaron la desesperación de la estrella del Barcelona. Otro añadió: «Una de esas imágenes que realmente duelen. Es un momento desgarrador para los aficionados al fútbol de todo el mundo; sin duda echaremos de menos ver su calidad en la escena mundial».
El resurgimiento de Suecia bajo la dirección de Potter
Mientras Polonia lamentaba su eliminación, el resultado supuso un triunfo monumental para Graham Potter, quien fue nombrado seleccionador de Suecia en octubre de 2025 tras ser destituido por el West Ham tras solo seis partidos de la temporada. Desde entonces, Potter ha logrado llevar a Suecia de vuelta a la escena mundial tras no clasificarse para las ediciones de 2010, 2014 y 2022. Esta clasificación supone un momento de redención profesional para el seleccionador, que ahora afronta con ilusión un exigente Grupo F del Mundial en el que se enfrentará a Países Bajos, Japón y Túnez.
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El momento de la verdad para una leyenda
El mundo del fútbol espera ahora a ver si Lewandowski continuará su carrera internacional, que cuenta con 165 partidos internacionales y un récord de 89 goles desde 2008. A sus 37 años, el desgaste físico y emocional que supone esta salida podría marcar el final de su legendaria etapa en la selección nacional. Tampoco ha confirmado aún si seguirá en el Barcelona una vez finalizado su contrato, que expira este verano.