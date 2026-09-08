El capitán de la Juventus sufrió la lesión durante el trabajado empate del domingo ante el AC Milan en el Allianz Stadium. Tras el partido, el futbolista de 28 años se sometió a exhaustivas pruebas médicas para determinar la gravedad de las molestias en la rodilla. Los exámenes confirmaron los peores temores de los servicios médicos bianconeri, al revelar una lesión importante en el menisco externo que requiere una intervención inmediata. Para garantizar una recuperación completa, el club ha optado por un procedimiento quirúrgico para reparar el daño, en lugar de una simple extracción del tejido afectado.

Según Tuttosport, la solución médica preferida es una sutura de menisco, una opción más sólida pero con un tiempo de recuperación de al menos 3 meses. Aunque este enfoque ofrece un resultado más duradero a largo plazo para la carrera del jugador, en la práctica deja a Locatelli fuera de combate hasta el parón invernal.