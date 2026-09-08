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El capitán de la Juventus, Manuel Locatelli, se enfrenta a una ausencia de tres meses mientras se agrava la crisis en el centro del campo de Luciano Spalletti
Locatelli se somete a una operación por una lesión de menisco
El capitán de la Juventus sufrió la lesión durante el trabajado empate del domingo ante el AC Milan en el Allianz Stadium. Tras el partido, el futbolista de 28 años se sometió a exhaustivas pruebas médicas para determinar la gravedad de las molestias en la rodilla. Los exámenes confirmaron los peores temores de los servicios médicos bianconeri, al revelar una lesión importante en el menisco externo que requiere una intervención inmediata. Para garantizar una recuperación completa, el club ha optado por un procedimiento quirúrgico para reparar el daño, en lugar de una simple extracción del tejido afectado.
Según Tuttosport, la solución médica preferida es una sutura de menisco, una opción más sólida pero con un tiempo de recuperación de al menos 3 meses. Aunque este enfoque ofrece un resultado más duradero a largo plazo para la carrera del jugador, en la práctica deja a Locatelli fuera de combate hasta el parón invernal.
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Las opciones en el centro del campo escasean para Spalletti
El momento de la ausencia de Locatelli no podría ser peor para la Juventus, ya que la parcela del centro del campo ya está al límite. El club atraviesa actualmente una crisis de larga duración sin Khephren Thuram, que se vio obligado a pasar por el quirófano para tratar un síndrome femoropatelar. No se espera que el centrocampista francés vuelva a la competición hasta 2027, lo que deja un enorme vacío en la medular que Locatelli estaba ayudando a cubrir hasta ahora.
Agrava estos problemas la dificultad continua para mantener sobre el césped a otro personal clave. El internacional estadounidense Weston McKennie se ha visto obligado a perderse los dos últimos partidos debido a una fatiga muscular persistente, mientras que el fichaje veraniego Pape Sarr aún no ha tenido un impacto significativo. Sarr llegó procedente del Tottenham Hotspur con un problema muscular menor y ha carecido de la preparación de pretemporada necesaria para ser integrado de inmediato en el once inicial.
Mayor preocupación por las lesiones en toda la plantilla de la Juventus
Los problemas de la Juventus van mucho más allá del centro del campo, con varias otras zonas del terreno de juego afectadas por la actual plaga de lesiones. La estrella del ataque Kenan Yildiz sigue siendo una baja de larga duración tras pasar por el quirófano por una operación en el pie, y no se espera su regreso hasta después del parón internacional de noviembre. La ausencia de la creatividad de Yildiz en el último tercio ya se ha dejado sentir en los empates recientes, y la pérdida adicional de la capacidad de distribución de Locatelli desde atrás no hace más que agravar las dificultades del equipo para derribar bloques defensivos disciplinados en la Serie A.
En otras zonas, la profundidad defensiva también está siendo puesta a prueba. Jeff Ekhator y Juan Cabal están actualmente de baja y se espera que se pierdan aproximadamente otro mes de fútbol mientras se recuperan de sus respectivas dolencias. Mientras tanto, el internacional italiano Andrea Cambiaso se recupera de un esguince leve de tobillo, aunque hay esperanzas de que pueda volver a la dinámica del equipo antes que sus compañeros.
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Refuerzos de la Next Gen y oportunidades para los jóvenes
Ante la falta de opciones del primer equipo, Spalletti se ve ahora obligado a mirar dentro de la cantera del club para cubrir ese vacío. Se espera que la Juventus Next Gen, que compite en las categorías inferiores del fútbol italiano, aporte varios refuerzos para las sesiones de entrenamiento del primer equipo y las convocatorias de los partidos. Un nombre que ha surgido con frecuencia en las conversaciones técnicas es el de Augusto Owusu, el joven talento que ha impresionado a los ojeadores con sus actuaciones en el filial.
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