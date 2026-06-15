El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha sido calificado de «maestro del juego» por un rival croata antes del enfrentamiento en el Mundial

Kane llega al torneo tras una sensacional temporada con el Bayern de Múnich, donde marcó 61 goles en 51 partidos. Sus próximos rivales conocen bien la amenaza que representa este jugador de 32 años, a quien Thomas Tuchel liderará en el debut del Grupo L en Dallas.

El defensa croata Caleta-Car admite que quedó impresionado por la versatilidad del delantero en encuentros anteriores, aunque no lograra marcar en esos partidos. «Kane me impresionó en nuestro partido contra Inglaterra en la Eurocopa, aunque no marcara», dijo Caleta-Car. «Su movimiento y su posicionamiento... se ve claramente que es un maestro del juego y sabe exactamente lo que hace».



