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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha sido calificado de «maestro del juego» por un rival croata antes del enfrentamiento en el Mundial
Grandes elogios para el capitán de Inglaterra
Kane llega al torneo tras una sensacional temporada con el Bayern de Múnich, donde marcó 61 goles en 51 partidos. Sus próximos rivales conocen bien la amenaza que representa este jugador de 32 años, a quien Thomas Tuchel liderará en el debut del Grupo L en Dallas.
El defensa croata Caleta-Car admite que quedó impresionado por la versatilidad del delantero en encuentros anteriores, aunque no lograra marcar en esos partidos. «Kane me impresionó en nuestro partido contra Inglaterra en la Eurocopa, aunque no marcara», dijo Caleta-Car. «Su movimiento y su posicionamiento... se ve claramente que es un maestro del juego y sabe exactamente lo que hace».
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Heridas emocionales y decepciones en los torneos
Las estadísticas de Kane son inigualables: es el máximo goleador de Inglaterra con 79 goles en 114 partidos. Aun así, su carrera internacional siempre ha estado a un paso de la gloria. Perdió las finales de la Eurocopa contra Italia y España y fue eliminado en semifinales del Mundial 2018 por el mismo rival que enfrentará esta semana.
Aun así, Kane se ha adaptado rápido a la vida en Estados Unidos y marcó el gol de la victoria en un amistoso contra Nueva Zelanda. Pero la preparación no ha sido tranquila: se informa que robaron sus botas personalizadas del vehículo del equipo tras llegar a Kansas City.
Croacia se prepara para una batalla defensiva
La veterana selección croata, tercera en el Mundial de 2022, no se hace ilusiones sobre lo que le espera en Texas. Caleta-Car, exdefensa del Southampton, cree que la clave para frenar a Inglaterra es la disciplina colectiva y negar a Kane el espacio que necesita para moverse entre líneas.
«Lo más importante es llevar al campo todo lo trabajado en la preparación y ejecutar las ideas del entrenador», explicó el defensa. «El equipo está listo para un partido difícil. No debemos darles espacio, pues tienen jugadores de calidad capaces de decidir el partido con una sola jugada. Pero estamos preparados y con ganas de que llegue el primer partido».
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La historia se repite en Texas
Inglaterra y Croacia se enfrentan de nuevo tras su rivalidad de la última década. Los Vatreni eliminaron a los Tres Leones en Rusia hace seis años, pero Inglaterra respondió con un 1-0 en Wembley en la Euro 2020. El partido de Dallas definirá el Grupo L, que completan Ghana y Panamá.
El equipo de Zlatko Dalic, conocido por su resistencia y calidad técnica en el centro del campo, necesitará toda su experiencia para frenar el ataque liderado por Kane, más potente que nunca bajo Tuchel.