El capitán de Brasil, Marquinhos, responde a la «arrogante» pulla de Neymar, estrella de Japón, antes del enfrentamiento en el Mundial

Marquinhos cree que Brasil debe rendir al máximo para despejar dudas técnicas o físicas. En una entrevista con Caze TV, el defensa admitió que el grupo asume las críticas como motivación para la fase eliminatoria.

«Que sigan hablando; eso motiva a nuestro equipo. Llevamos un mes en Estados Unidos trabajando con humildad. Que hablen, así nos motivamos», afirmó el defensa.