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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

El capitán de Brasil, Marquinhos, responde a la «arrogante» pulla de Neymar, estrella de Japón, antes del enfrentamiento en el Mundial

Neymar
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Las declaraciones de Kento Shiogai calentaron el ambiente del Brasil-Japón de la ronda de 32 del Mundial. Marquinhos, capitán brasileño, respondió a las dudas de Shiogai sobre Neymar y la Seleção.

  • Neymar vuelve a ser el centro de atención

    Neymar, principal blanco de las críticas de Shiogai, sigue siendo una figura destacada de la selección nacional, pese al constante escrutinio internacional tras su convocatoria. El delantero del Wolfsburgo afirmó que Neymar «ya no era el mismo» y sugirió que Brasil ya no inspira el mismo respeto que antes. Sus palabras resonaron rápido en la concentración brasileña de Houston.

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    Brasil cuenta con una motivación extra

    Marquinhos cree que Brasil debe rendir al máximo para despejar dudas técnicas o físicas. En una entrevista con Caze TV, el defensa admitió que el grupo asume las críticas como motivación para la fase eliminatoria.

    «Que sigan hablando; eso motiva a nuestro equipo. Llevamos un mes en Estados Unidos trabajando con humildad. Que hablen, así nos motivamos», afirmó el defensa.

  • Acusaciones de «arrogancia»

    Mientras el entrenador Carlo Ancelotti optó por la diplomacia, Marquinhos fue directo al criticar a los «Samuráis Azules». El capitán consideró que faltaron al respeto a la trayectoria de Brasil, que busca su sexto título mundial.

    «Hoy el fútbol está equilibrado. Hace falta inteligencia; quizá mostraron algo de arrogancia. Brasil sigue siendo un gran equipo. Debemos demostrar nuestra fuerza y calidad con cada balón. Que sus palabras nos motiven para ganar», explicó Marquinhos.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un enfrentamiento de alta tensión en Houston

    El partido en el NRG Stadium marca el primer duelo eliminatorio entre ambas selecciones. Brasil llega tras superar un inicio irregular: ganó 3-0 a Haití y Escocia después de empatar con Marruecos. Sin embargo, en octubre perdió 3-2 con Japón. En un amistoso en Tokio, Brasil desperdició la ventaja y Japón ganó 3-2. Ahora, con Ancelotti, la Seleção busca mejorar para avanzar a octavos.

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