El capitán argentino Lionel Messi no descarta jugar en el Mundial 2030 tras batir el récord de goles del torneo

A sus 39 años, Messi evita hablar de su retiro de la selección. Al ser consultado sobre jugar el Mundial 2030, centenario del torneo, el jugador del Inter de Miami se mostró cauteloso pero confiado en su futuro. «No lo sé. La verdad es que ahora mismo no pienso en eso. Parece un poco lejano, pero, como he dicho, vivo el día a día y estoy centrado en el presente», declaró Messi a los periodistas, según ANI.

El veterano delantero, autor de los cinco goles de Argentina en los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Argelia y Austria, subrayó que su continuidad depende de su estado físico. “Sí, seguiré mientras pueda aportar, me sienta bien y ayude a mis compañeros... Seguiré jugando». Sus palabras mantienen vivo el sueño de los aficionados de verlo competir a los 43 años.



