¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El caos del VAR: ¿recurrirá el fútbol al críquet para desvelar los secretos de los árbitros?

FEATURES
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
Inglaterra
Egipto
Marruecos
Argelia
España
EE. UU.
Alemania
Túnez
Jordania

El aficionado en la oscuridad: ¿por qué la televisión escucha lo que se le niega al público de las gradas?

En un solo instante, una decisión tomada por el videoarbitraje puede cambiar el resultado de un partido, encender la ira de miles de aficionados y abrir la puerta a la polémica durante horas y días. Pero la paradoja es que esos mismos aficionados que pagaron su dinero y acudieron al estadio para ver el partido en directo pueden ser los últimos en enterarse de lo que sucedió tras las bambalinas.

Eso fue lo que ocurrió en una de las jugadas del videoarbitraje más polémicas de los últimos años. Un total de 74.161 espectadores dentro del estadio de Old Trafford veían el partido entre el Manchester United y el Manchester City, pero no sabían qué estaba pasando realmente durante la revisión del gol de Erling Haaland.

Cuando el árbitro Michael Oliver hizo sonar su silbato y concedió el gol, muchos de los presentes en las gradas no eran conscientes de que la posición de fuera de juego que era el centro de la revisión no tenía que ver con Haaland en absoluto, sino con el jugador Enzo Fernández.

En cambio, los espectadores a través de las pantallas de televisión tuvieron más suerte, ya que pudieron conocer los detalles de lo sucedido durante la revisión del gol que le dio al Manchester City la victoria por 1-0.

Y aquí aparece la gran paradoja en la era del videoarbitraje: «el aficionado que sigue el partido desde su casa a veces sabe más que el aficionado que está dentro del estadio».

  • El aficionado del estadio: la parte menos conocida

    La historia no tiene que ver únicamente con las grandes decisiones que cambian los resultados de los partidos. El sábado, Axel Disasi, defensa del Crystal Palace cedido por el Chelsea, fue expulsado durante el encuentro que su equipo perdió ante el Ipswich Town por 3-2.

    El jugador permaneció junto a la línea de banda durante más de un minuto, mientras la tecnología del videoarbitraje revisaba la decisión de la tarjeta roja. En esos instantes, todos esperaban saber si el árbitro confirmaría su decisión o si daría marcha atrás.

    Pero los aficionados dentro del estadio de Selhurst Park no recibieron ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo. No sabían qué había dicho el videoarbitraje, ni qué había visto, ni si el árbitro principal dudaba, ni siquiera si la revisión tenía que ver con la decisión en sí o con otro detalle de la jugada.

    Han pasado casi diez años desde que comenzó a utilizarse la tecnología del videoarbitraje en los niveles más altos del fútbol y, sin embargo, el aficionado que está en las gradas sigue sintiéndose como un ciudadano de segunda clase cuando se trata de entender las decisiones que determinan el destino de un partido.

    El equipo de comentaristas de televisión goza de una posición única en este proceso, ya que puede escuchar lo que dice el videoarbitraje y las conversaciones que se producen entre la sala de la tecnología de vídeo y el árbitro de campo.

    Gracias a ello, los comentaristas y analistas pueden trasladar parte del contexto de la revisión a los espectadores en sus hogares. En cambio, el aficionado que está en el estadio suele quedarse frente a una pantalla gigante que muestra la repetición de la jugada o algunos gráficos, sin escuchar el diálogo que finalmente determina la decisión.

    Y aquí surge la pregunta que se hace cada vez más apremiante con el paso de los años: «¿Llegará algún día el fútbol a una etapa en la que confíe lo suficiente en la afición como para permitirle escuchar directamente lo que dicen los árbitros de la tecnología de vídeo?».

    Otros deportes han dado pasos más avanzados en este terreno, así que ¿por qué no puede hacer el fútbol lo mismo?

    • Anuncios
  • imago-sport-1062399867.jpgPaul Marriott

    Prometió transparencia, pero la voz sigue ausente

    Cuando Howard Webb asumió el cargo de presidente del comité de árbitros de la Premier League en 2022, prometió aumentar la transparencia y la apertura en el sistema arbitral. Y ya se han dado pasos importantes en ese camino.

    El programa "Match Officials Mic'd Up", que muestra las conversaciones entre los árbitros y la tecnología del videoarbitraje, fue una experiencia pionera entre las grandes ligas europeas.

    Y la elección de este enfoque por parte de Webb no fue una sorpresa, teniendo en cuenta su experiencia previa en Estados Unidos, cuando fue jefe de árbitros de la Major League Soccer.

    En 2019, la liga estadounidense se convirtió en la primera en compartir públicamente las grabaciones de audio de la tecnología del videoarbitraje tras la finalización de los partidos, a través del programa "Inside VAR".

    Y el programa supuso la primera versión que inspiró posteriormente la experiencia de "Match Officials Mic'd Up" en la Premier League. Pero pasar de revelar las grabaciones después del partido a emitirlas en directo durante el encuentro era una historia completamente distinta.

    Algunas entidades y ligas intentaron impulsar la emisión en directo de las conversaciones de la tecnología del videoarbitraje, pero esos intentos no llegaron a un resultado definitivo. La información apunta a que varias ligas y organismos responsables de establecer las reglas del juego no lograron alcanzar un consenso sobre este paso.

    Howard Webb formó parte de un grupo de trabajo que buscaba flexibilizar las restricciones impuestas al uso de las grabaciones de audio, como preludio a la posibilidad de emitirlas en directo en el futuro.

    Pero el International Football Association Board, el organismo responsable de dictar las reglas del juego, y la FIFA en particular, siguen lejos de aprobar la revelación completa de lo que ocurre dentro de estas conversaciones. Y los mismos temores se repiten cada vez que se plantea la idea de modificar la reglamentación.

    Existen temores relacionados con la calidad de las comunicaciones en distintas partes del mundo, y con la presión adicional a la que podrían verse sometidos los árbitros durante los procesos de revisión, además de la posibilidad de que se vean afectadas su imagen y su credibilidad. Asimismo, la naturaleza de algunas decisiones de la tecnología del videoarbitraje hace que la cuestión sea aún más compleja.

    Muchas de las decisiones no se basan en un hecho claro que pueda demostrarse con facilidad, sino en la apreciación personal y la interpretación. Por eso, dos personas pueden discrepar sobre una misma decisión incluso después de ver la jugada muchas veces.

  • El caos: la obsesión de los responsables

    Hace tres años, Lukas Brud, secretario y director ejecutivo de la International Football Association Board, habló a "BBC Sport" sobre la posibilidad de emitir las grabaciones de audio en directo. Su postura reflejaba la magnitud de los temores existentes dentro de los organismos responsables del deporte.

    Desde su punto de vista, abrir las comunicaciones de audio al público en directo podría desembocar en una especie de "caos", debido a la gran cantidad de personas que participan en la conversación y a la multiplicidad de voces e informaciones durante momentos breves y tensos.

    Sin embargo, Howard Webb posee una experiencia distinta que lo convierte en una de las personas más capacitadas para hablar de este asunto. Es el único responsable de árbitros que ya ha vivido la experiencia de emitir en directo las conversaciones del VAR durante los partidos.

    En agosto de 2020, durante el torneo "MLS is Back" que se disputó tras el parón impuesto por la pandemia del coronavirus, la liga estadounidense se convirtió en la única competición que emitió en directo las conversaciones del VAR durante los partidos.

    La experiencia fue breve, pero se consideró un éxito. Aun así, y tras casi seis años, no ha aparecido una experiencia similar en ninguna otra competición. Y en lugar de convertirse la experiencia estadounidense en un modelo adoptado por el resto del fútbol mundial, quedó como una mera página limitada en la historia del VAR.

    Para Webb, el asunto no puede avanzar mediante una decisión individual. El órgano arbitral de la Premier League no puede tomar por sí solo una decisión de este tipo, ya que cualquier cambio real necesita un consenso más amplio relacionado con las reglas del juego y su forma de aplicación.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • هايسنسHisense

    Otras ligas se adelantaron a Inglaterra

    Aunque la Premier League ha sido pionera e innovadora en algunos aspectos del uso de la tecnología del vídeo, otras grandes ligas la han superado en distintos ámbitos.

    Esta temporada ha sido testigo de la introducción de nuevas innovaciones en el fútbol inglés, entre ellas el uso de cámaras instaladas en los árbitros —las "RefCam"— con transmisión en directo del sonido, además de la publicación de las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre el árbitro asistente de vídeo y el árbitro de campo.

    La Premier League fue también una de las primeras competiciones en permitir que los árbitros anunciaran ellos mismos las decisiones de la tecnología del vídeo ante el público.

    Este paso, en concreto, representa una ganancia poco habitual para los aficionados dentro del estadio, ya que al menos les proporciona una explicación directa de la decisión en lugar de limitarse a ver la repetición en las pantallas gigantes. Pero el avance sigue siendo limitado, pues el programa "Match Officials Mic'd Up" continúa emitiéndose solo una vez al mes.

    Por fortuna, el primer episodio de la temporada actual se emitirá el martes, lo que ofrece una oportunidad ideal para mostrar la grabación de audio relativa a la decisión de fuera de juego relacionada con Fernández. El problema, sin embargo, es que ya han pasado varias situaciones polémicas sin que se hayan revelado sus grabaciones de audio.

    Tómese como ejemplo la mano de Harry Maguire antes del gol del Manchester United frente al Ipswich Town, o la decisión de no conceder un penalti al Arsenal ante el Aston Villa.

    Estos casos fueron objeto de un amplio debate, pero pasaron semanas sin que el público obtuviera grabaciones de audio que aclararan cómo pensaron los árbitros, qué dijo el árbitro asistente de vídeo y por qué la decisión acabó siendo la que fue.

    Y aquí, precisamente, reside una oportunidad para que la Premier League desarrolle la manera en que gestiona la transparencia. El problema no está necesariamente en poner todo a disposición en directo, sino en la rapidez con la que se revela la información después de producirse el suceso.

    La liga española ofrece un modelo distinto. En LaLiga se publican las grabaciones de audio y vídeo de las intervenciones de la tecnología del vídeo que requieren una valoración personal del árbitro, es decir, los casos en los que el árbitro de campo acude a la pantalla lateral para revisar la jugada y tomar una nueva decisión.

    Y lo más importante es que estas grabaciones se publican en las redes sociales pocas horas después de finalizar el partido. No semanas después. Esto brinda a los aficionados la oportunidad de comprender las decisiones polémicas mientras el debate sobre el partido sigue presente, en lugar de esperar hasta que el suceso pierda gran parte de su impacto.

    La liga italiana, por su parte, ha tomado un camino diferente. Suspendió el programa "Open VAR", que era la versión italiana equivalente al programa de conversaciones de los árbitros en Inglaterra, al final de la pasada temporada. Ello se produjo tras las presiones que el programa ejercía sobre los árbitros.

    En Alemania no existe un programa dedicado de forma permanente a mostrar los detalles de la tecnología del vídeo, aunque esta situación podría cambiar en las próximas temporadas. La liga alemana se limita a compartir las grabaciones de audio cuando hay necesidad o cuando están relacionadas con casos que merecen una aclaración.

    Así pues, hasta ahora no existe un modelo global unificado para gestionar el audio de la tecnología del vídeo. Cada liga avanza según su propia visión, entre quienes prefieren una divulgación amplia, quienes se conforman con grabaciones concretas y quienes evitan por completo la transmisión en directo.

  • ¿Por qué no se puede transmitir el sonido todo el tiempo?

    Incluso si algún día el fútbol llegara a la fase de permitir la retransmisión en directo de las conversaciones del videoarbitraje, algo que parece lejano en este momento, eso no significaría que todo se volvería sencillo. Existen obstáculos prácticos reales.

    La mayoría de las revisiones y comprobaciones se realizan mientras el partido sigue en curso, por lo que sería poco realista esperar que los comentaristas dejen de hablar cada vez que la sala del videoarbitraje inicie la revisión de una jugada.

    Además, la propia afición no quiere necesariamente que el ambiente del partido se interrumpa de forma reiterada para escuchar las discusiones del videoarbitraje. Pero hay otros casos en los que el partido ya está detenido.

    El gol del Manchester City, por ejemplo, fue uno de esos casos que podrían servir como un modelo adecuado. Entonces, ¿por qué no retransmitir el audio al menos en momentos como estos?

    El problema es que el videoarbitro empieza su trabajo casi de inmediato en cuanto se produce la jugada. Así, si la cadena de retransmisión espera un momento concreto para decidir transmitir el audio a los espectadores, es posible que ya haya perdido una parte importante del diálogo.

    La discusión puede comenzar antes de que el productor de la retransmisión se dé cuenta siquiera de que la revisión del videoarbitraje será lo suficientemente importante como para mostrarla. Esto significa que el proceso de coordinación entre la sala del vídeo y la retransmisión televisiva podría aumentar el retraso en lugar de reducirlo.

    Y el retraso asociado al videoarbitraje representa un problema en sí mismo. Por ello, añadir otra capa de espera, aguardando la señal de un realizador o del productor del programa para iniciar la transmisión del audio, podría hacer la experiencia aún más compleja. Pero quizá exista una manera de superar este problema.

  • VAR BundesligaGetty

    La solución más realista: cuando el árbitro acude a la pantalla

    El escenario más realista podría consistir en transmitir el sonido de la tecnología del vídeo en directo únicamente cuando el árbitro se dirige a la pantalla situada junto al campo. En este caso, la situación se vuelve más clara y ordenada.

    Todos saben que hay una revisión oficial en curso, el árbitro está de pie frente a la pantalla, el partido está detenido y los aficionados esperan la decisión.

    Entonces se podría transmitir el sonido de la conversación entre el árbitro y el árbitro asistente de vídeo de una forma muy parecida a lo que ocurre en las revisiones en directo del sistema de revisión de decisiones en el críquet.

    Y este modelo podría ser más aplicable que intentar transmitir cada conversación que se produce dentro de la sala de la tecnología del vídeo.

    En la liga australiana ya existe un paso en esta dirección. Cuando el árbitro se dirige a la pantalla lateral para revisar la jugada, las pantallas gigantes dentro del estadio muestran exactamente lo que ve el árbitro.

    Pero incluso allí no hay sonido de la conversación. Y esto revela que el problema no es solo técnico. La cuestión no está en la posibilidad de transmitir la imagen o el sonido, sino en el grado de disposición de las autoridades responsables del juego a permitir que el público conozca los detalles que hasta hace poco estaban reservados entre los árbitros.

    Y, al final, esto significa que los aficionados seguirán privados de escuchar lo que ocurre en muchas de las situaciones polémicas, aunque estén a solo unos pocos metros del árbitro.

  • El fútbol sigue rezagado

    El fútbol siempre ha ido por detrás de otros deportes a la hora de aprovechar la tecnología de una manera que ofrezca al público una mayor comprensión de lo que sucede.

    Es cierto que la tecnología del videoarbitraje cambió el juego, y es cierto que la Premier League ha dado pasos importantes hacia una mayor transparencia, pero la distancia entre lo que sabe el telespectador y lo que sabe el aficionado dentro del estadio sigue siendo enorme.

    La paradoja es que la tecnología que se supone debería hacer las decisiones más claras puede hacer que el aficionado que está en las gradas se sienta más desconcertado. «Ve al árbitro esperar, ve a los jugadores esperar, ve la pantalla mostrar la repetición, pero no sabe qué se dice, no sabe qué discuten los árbitros y no sabe por qué la decisión tarda tanto tiempo».

    Y la verdadera pregunta ahora quizá no sea si el fútbol es capaz de emitir el audio de la tecnología del vídeo, sino: «¿cuándo decidirá que el aficionado merece saber lo que ocurre?». Hasta ahora, parece que el camino hacia ese momento sigue siendo largo.

    Han pasado cerca de diez años desde la llegada de la tecnología del vídeo al fútbol y, aun así, la idea de escuchar las conversaciones del «VAR» en directo sigue estando más cerca de la excepción que de la norma.

    La Premier League sigue teniendo una oportunidad real de avanzar un nuevo paso en este asunto, no necesariamente abriendo todas las comunicaciones en directo, sino acelerando la difusión de las grabaciones, ampliando el alcance de la transparencia y ofreciendo a los aficionados dentro de los estadios la misma información que reciben los espectadores en sus casas.

    Porque si la tecnología existe, si las grabaciones ya se registran y si algunas ligas han demostrado que es posible difundirlas, la pregunta que queda suspendida en la oscuridad es: «¿por qué el aficionado todavía no puede escuchar?».

Carabao Cup
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton crest
Brighton
BHA
Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich crest
Norwich
NOR