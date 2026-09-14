El caos del VAR: ¿recurrirá el fútbol al críquet para desvelar los secretos de los árbitros?

Aunque la Premier League ha sido pionera e innovadora en algunos aspectos del uso de la tecnología del vídeo, otras grandes ligas la han superado en distintos ámbitos.

Esta temporada ha sido testigo de la introducción de nuevas innovaciones en el fútbol inglés, entre ellas el uso de cámaras instaladas en los árbitros —las "RefCam"— con transmisión en directo del sonido, además de la publicación de las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre el árbitro asistente de vídeo y el árbitro de campo.

La Premier League fue también una de las primeras competiciones en permitir que los árbitros anunciaran ellos mismos las decisiones de la tecnología del vídeo ante el público.

Este paso, en concreto, representa una ganancia poco habitual para los aficionados dentro del estadio, ya que al menos les proporciona una explicación directa de la decisión en lugar de limitarse a ver la repetición en las pantallas gigantes. Pero el avance sigue siendo limitado, pues el programa "Match Officials Mic'd Up" continúa emitiéndose solo una vez al mes.

Por fortuna, el primer episodio de la temporada actual se emitirá el martes, lo que ofrece una oportunidad ideal para mostrar la grabación de audio relativa a la decisión de fuera de juego relacionada con Fernández. El problema, sin embargo, es que ya han pasado varias situaciones polémicas sin que se hayan revelado sus grabaciones de audio.

Tómese como ejemplo la mano de Harry Maguire antes del gol del Manchester United frente al Ipswich Town, o la decisión de no conceder un penalti al Arsenal ante el Aston Villa.

Estos casos fueron objeto de un amplio debate, pero pasaron semanas sin que el público obtuviera grabaciones de audio que aclararan cómo pensaron los árbitros, qué dijo el árbitro asistente de vídeo y por qué la decisión acabó siendo la que fue.

Y aquí, precisamente, reside una oportunidad para que la Premier League desarrolle la manera en que gestiona la transparencia. El problema no está necesariamente en poner todo a disposición en directo, sino en la rapidez con la que se revela la información después de producirse el suceso.

La liga española ofrece un modelo distinto. En LaLiga se publican las grabaciones de audio y vídeo de las intervenciones de la tecnología del vídeo que requieren una valoración personal del árbitro, es decir, los casos en los que el árbitro de campo acude a la pantalla lateral para revisar la jugada y tomar una nueva decisión.

Y lo más importante es que estas grabaciones se publican en las redes sociales pocas horas después de finalizar el partido. No semanas después. Esto brinda a los aficionados la oportunidad de comprender las decisiones polémicas mientras el debate sobre el partido sigue presente, en lugar de esperar hasta que el suceso pierda gran parte de su impacto.

La liga italiana, por su parte, ha tomado un camino diferente. Suspendió el programa "Open VAR", que era la versión italiana equivalente al programa de conversaciones de los árbitros en Inglaterra, al final de la pasada temporada. Ello se produjo tras las presiones que el programa ejercía sobre los árbitros.

En Alemania no existe un programa dedicado de forma permanente a mostrar los detalles de la tecnología del vídeo, aunque esta situación podría cambiar en las próximas temporadas. La liga alemana se limita a compartir las grabaciones de audio cuando hay necesidad o cuando están relacionadas con casos que merecen una aclaración.

Así pues, hasta ahora no existe un modelo global unificado para gestionar el audio de la tecnología del vídeo. Cada liga avanza según su propia visión, entre quienes prefieren una divulgación amplia, quienes se conforman con grabaciones concretas y quienes evitan por completo la transmisión en directo.