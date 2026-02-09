Getty Images Sport
«El cansancio está en la cabeza»: Erling Haaland se niega a culpar al cansancio por sus dificultades frente a la portería y señala las áreas en las que debe mejorar.
Haaland se exige más a sí mismo tras su heroicidad en Anfield.
Haaland ha hecho una crítica mordaz de su propio rendimiento reciente, insistiendo en que «no hay excusa» para su falta de potencia frente a la portería desde principios de año. A pesar de ser el héroe de la victoria del City sobre el Liverpool en Anfield, la superestrella noruega rechazó las sugerencias de que la apretada agenda de partidos es la culpable de su sequía goleadora, que le ha llevado a no marcar en juego en sus últimos ocho partidos de la Premier League.
El número nueve del City fue el catalizador de la impresionante remontada en Merseyside este fin de semana. Con el equipo de Pep Guardiola por detrás en el marcador, Haaland se convirtió en asistente para dar el pase a Bernardo Silva, que empató el partido, antes de mantener la calma y marcar un penalti en el tiempo de descuento.
Sin embargo, la euforia por el resultado no ha impedido a Haaland darse cuenta de su propio descenso de rendimiento. Aunque su cuenta goleadora sigue siendo de élite, su contribución general durante enero y principios de febrero ha sido objeto de escrutinio. Tras el partido, el jugador de 25 años se mostró visiblemente autocrítico y reconoció que su rendimiento ha caído por debajo del listón estratosférico que se fijó a su llegada a Inglaterra.
«Se puede decir que no he marcado suficientes goles desde principios de año, y sé que tengo que mejorar», declaró Haaland a los periodistas. «Sé que tengo que estar más fino, mejorar en todo esto, y es algo en lo que tengo que trabajar. Tengo que seguir adelante porque es lo que todo el mundo se merece y espera».
«El cansancio está en la cabeza»: no hay excusas para bajar el nivel.
La reciente mala racha del City ha coincidido con un calendario muy exigente y la ausencia de su compañero clave en ataque, Omar Marmoush, que estaba con Egipto en la Copa Africana de Naciones. La falta de opciones de rotación supuso una gran carga física para Haaland, lo que llevó a muchos expertos a sugerir que el delantero está sufriendo un agotamiento.
Sin embargo, Haaland no tiene tiempo para esas especulaciones. Cuando se le ofreció la oportunidad de culpar al cansancio por su bajo rendimiento, lo descartó rotundamente.
«No quiero hablar de por qué no he rendido. No creo que haya ninguna excusa», afirmó. «El cansancio está mucho en la cabeza. Son muchos partidos. Mira el calendario, no es fácil, y para mí se trata de mantenerme en forma, no lesionarme. Eso es lo más importante. Y tratar de estar listo para ayudar al equipo».
El delantero del City sigue liderando la carrera por la Bota de Oro a pesar de su «sequía»
El hecho de que, incluso en medio de una «crisis» de confianza, Haaland siga siendo el delantero más letal de la Premier League dice mucho de su calidad. Su penalti en Anfield le llevó a sumar 21 goles en la liga en la temporada 2025-26, lo que le mantiene cuatro por delante del sensacional Igor Thiago, del Brentford, en la carrera por la Bota de Oro.
El penalti contra el Liverpool fue un alivio muy bienvenido, ya que rompió una barrera psicológica, pero lo cierto es que los goles en jugadas abiertas han sido inusualmente difíciles de conseguir.
¿Qué le depara el futuro al Manchester City y a Haaland?
La victoria en Liverpool parece ser un punto de inflexión en la temporada. Tras parecer haber quedado fuera de la lucha por el título, los hombres de Guardiola se encuentran ahora a seis puntos del Arsenal. Para Haaland, el objetivo ahora es único: convertir esta actuación decisiva en una racha sostenida de buen rendimiento.
El City afronta una apretada agenda en febrero, con un partido contra el Fulham el miércoles y otro contra el Salford el fin de semana por la FA Cup. A continuación, cerrará el mes con partidos contra el Newcastle y el Leeds. Si Haaland consigue realmente borrar el «cansancio» de su mente y recuperar su agudeza, las opciones del City de conquistar títulos en múltiples frentes seguirán muy vivas. El resto de la liga está avisado: el gigante dormido ha despertado y no busca excusas.
