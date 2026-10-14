Según The Sun, el entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, ha sido identificado como el principal candidato de la Premier League para hacerse cargo del Manchester United si el club decide destituir a Michael Carrick. Aunque el United sigue respaldando a Carrick pese a un inicio complicado, con cuatro derrotas en nueve partidos, el técnico de 45 años es considerado el favorito para convertirse en el primer entrenador de la máxima categoría destituido esta temporada.

Hurzeler ha impresionado desde su llegada al fútbol inglés: ha llevado al Brighton a dos octavos puestos consecutivos y cuenta con un buen historial frente al United.

El técnico alemán de 33 años ya había sido señalado como una opción de futuro para el banquillo junto a Andoni Iraola y Oliver Glasner.