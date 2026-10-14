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«¡El candidato más destacado!»: Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton, considerado para dirigir al Manchester United
Hurzeler se perfila como el principal candidato para llegar a Old Trafford
Según The Sun, el entrenador del Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, ha sido identificado como el principal candidato de la Premier League para hacerse cargo del Manchester United si el club decide destituir a Michael Carrick. Aunque el United sigue respaldando a Carrick pese a un inicio complicado, con cuatro derrotas en nueve partidos, el técnico de 45 años es considerado el favorito para convertirse en el primer entrenador de la máxima categoría destituido esta temporada.
Hurzeler ha impresionado desde su llegada al fútbol inglés: ha llevado al Brighton a dos octavos puestos consecutivos y cuenta con un buen historial frente al United.
El técnico alemán de 33 años ya había sido señalado como una opción de futuro para el banquillo junto a Andoni Iraola y Oliver Glasner.
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El Brighton se prepara para recibir una propuesta mientras se perfila una indemnización
Fichar a Hurzeler exigiría un importante desembolso al Manchester United, ya que el entrenador firmó en junio una ampliación de contrato hasta 2029. Tony Bloom, propietario del Brighton, declaró recientemente que el club está plenamente preparado para cualquier eventualidad si otro equipo intenta fichar a su entrenador.
Otras salidas del Amex Stadium rumbo a clubes de la Premier League, como la de Graham Potter al Chelsea, han conllevado indemnizaciones de varios millones de libras.
El United ya había descartado alternativas para el banquillo como Iraola y Glasner antes de nombrar a Carrick entrenador permanente tras lograr la clasificación para la Champions League.
Antonio Conte y otras opciones han sido evaluados
El Manchester United también ha seguido a otros entrenadores disponibles, entre ellos Antonio Conte, extécnico del Chelsea y del Tottenham. Según fuentes, a Conte le gustaría regresar al fútbol inglés tras llevar al Nápoles al título de la Serie A, aunque no se han celebrado reuniones formales.
Otros nombres que miembros del club habían considerado anteriormente son los de los entrenadores británicos Kieran McKenna y Eddie Howe.
Sin embargo, el objetivo principal del club de ganar la Premier League en 2028, año de su 150.º aniversario, complica los posibles cambios de entrenador a mitad de temporada.
- AFP
Carrick lucha por enderezar el rumbo ante la creciente presión
Por ahora, Carrick sigue en el banquillo mientras el Manchester United prepara sus próximos partidos, pero un calendario exigente deja poco margen de error. Con el Brighton rindiendo por encima de lo esperado a las órdenes de Hurzeler, se prevé que continúen las especulaciones sobre el rumbo del banquillo de Old Trafford a largo plazo.
La directiva del United afronta decisiones cruciales mientras intenta compaginar los resultados inmediatos con los plazos de su estrategia a largo plazo.
Cualquier posible acercamiento a Hurzeler dependerá en gran medida de si la cúpula del United decide prescindir de su actual cuerpo técnico.
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